+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Тихановская: Если Кочанова хочет диалога, пора начать говорить правду

Светлана Тихановская не считает диалогом прошедшую в минувший вторник встречу Натальи Кочановой со студентами БГУ, поскольку в словах спикера верхней палаты парламента не было правды.


«Студенческий протест вынудил режим выйти к народу. Сегодня Наталья Кочанова приехала в БГУ, но не дала ни одного ответа, который приняло бы студенческое сообщество», - констатировала Тихановская.

«Слова об отсутствии фальсификаций на выборах ничего не стоят, когда прямо в ВУЗах студентов жестко задерживают за проявление политической воли. Слова об отсутствии насилия со стороны силовиков ничего не стоят, когда в списках жертв пыток на Окрестина числятся те, кому еще не исполнилось и 20-ти лет. Слова о морали и уважении к чиновникам ничего не стоят, когда студентов отчисляют десятками, а парням сразу выдают повестки в армию.

Если режим хочет вести диалог с беларусским народом, ему пора начать говорить правду. Пока этого не произошло, люди будут продолжать свой мирный и настойчивый протест и добиваться новых результатов, приближающих нас к победе», - заявила Тихановская.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]