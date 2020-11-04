Как пишет "Гомельская весна", Алексей Романов активно участвовал в предвыборной кампании экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, он также является инвалидом второй группы, имеет онкологическое заболевание, по этой причине мера пресечения до суда была избрана в виде подписки о невыезде.





28 июля на предвыборном пикете в Хойниках он негативно высказался об Александре Лукашенко. В уголовном деле указано, что Алексей Романов, "намереваясь публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в неприличной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко". А запись его высказываний на YouTube, мол, "была неоднократно просмотрена пользователями интернета"»





Дело будет рассматривать районный судья Андрей Кардаш.





Как сообщает гомельский правозащитник Леонид Судаленко, уголовная ответственность за оскорбление президента установлена статьей 368 Уголовного кодекса, максимальная санкция составляет до 2-х лет лишения свободы.





Статья 368 и диффамация

Правозащитники напоминают, что статья 368 Уголовного кодекса, как и несколько других, относится к так называемым диффамационным статьям.





Международные организации по правам человека рассматривают диффамацию в контексте права на выражение мнения и права на свободу слова. Декриминализация диффамационных правонарушений является стандартом, сформулированным и обоснованным в решениях ряда международных организаций.





Международное сообщество при поддержке правозащитной организации "Article 19" в 1995 году приняло Йоханнесбургские принципы. Они предназначены для усиления статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.





Согласно седьмому принципу, никто не может быть наказан за критику или оскорбление нации, государства или его символов, правительства, государственных ведомств или государственных и общественных деятелей, если только эта критика или оскорбление не направлены на подстрекательство к насильственным действиям или же могут повлечь такие действия.









Кто и когда попадал под действие статьи 368?

В 2002 году, после президентских выборов, по этой статье были осуждены на 2,5 и 2 года ограничения свободы главный редактор гродненской газеты "Пагоня" Николай Маркевич и журналист газеты Павел Можейко. Тогда же за перепечатку статьи из интернета и коллаж был осужден на 2 года ограничения свободы главный редактор газеты "Рабочий" Виктор Ивашкевич.





В 2004 году предпринимателям из Гродно Валерию Левоневскому и Александру Васильеву было предъявлено обвинение по ст. 368. Суд приговорил обоих к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.





В 2016 году по этой статье обвинялся житель Минска Александр Лапицкий, против которого были применены меры безопасности и лечения (принудительное лечение в психиатрической клинике).