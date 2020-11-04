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"По инсайдерской информации". Латушко рассказал, что чиновники и силовики раскололись

Член президиума Координационного совета и глава НАУ Павел Латушко дал интервью телеканалам «Настоящее время» и «Дождь». В обоих случаях он рассказывал о том, что у него есть информация о расколе силовиков и чиновников в Беларуси.

"По инсайдерской информации". Латушко рассказал, что чиновники и силовики раскололись
«Центральный аппарат Следственного комитета идет фактически на раскол. Девятого и десятого ноября истекают сроки принятия решений по возбуждению уголовных дел по фактам совершенных преступлений в отношении граждан Беларуси сотрудниками милиции», — уверен Павел Латушко.

По его словам, из 2300 заявлений о пытках и насилии, поданых до 18 сентября, проверку прошли 1800. По 500 заявляниям есть полная доказательна база о преступлениях силовиков, рассказал политик.

«Надо понимать, что если есть полная доказательная база, значит, есть фамилии всех сотрудников МВД, всех сотрудников спецподразделений, которые занимались пытками, убийствами, истязали, мучили и продолжают мучить белорусских граждан. Если следователь не возбуждает уголовное дело, то он фактически сам становится соучастником преступления», — уточнил Павел Латушко.

По словам политика, теперь каждый следователь должен сделать выбор — «действительно ли он считает, что закон является приоритетом в его деятельности».

Член президиума Координационного совета утверждает, что следователей, которые собираются подписать бумагу о возбуждении уголовного дело много.

«Поэтому сейчас стоит вопрос об отставке всего руководства Следственного комитета, о замене руководства Следственного комитета сотрудниками МВД, фактически переподчинение Следственного комитета органу дознания и органу преследования, которым является МВД. 

Это очень серьезная ломка в государственном аппарате, власть этого очень боится. Она, конечно, будет препятствовать», — передает слова Павла Латушко «Настоящее время».


Также политик утверждает, что всё большее количество сотрудников силовых ведомств избегают активного участия в разгоне людей, многие выражают в доступной им форме несогласие выполнять преступные приказы и подают рапорты.

Как пример в интервью для телеканала «Дождь» Павел Латушко рассказал о том, что во время последнего марша 1 ноября, некоторые силовики просто «умоляли» протестующих отойти, чтобы им не дали приказ стрелять.
Источник: telegraf.by
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