Нехорошая роль личности в истории

Сохранение Лукашенко у власти способствует только разрушению и деградации страны. Прекращает работать практически всё – и экономика, и законы, замирает внешнеполитическая активность. Внутренней политики фактически тоже уже нет, поскольку стремление сохранить кресло – даже не реальную власть – любой ценой политикой не назовешь.





В предыдущем материале я уже говорил про окно возможностей, которое могли бы открыть политические изменения в нашей стране. Но, как мне кажется, вопрос важный и достоин более детального рассмотрения. Начнем с констатации исходной позиции, с того, что мы имеем на данный момент:





- правовой коллапс (иногда не до законов, как выразился Лукашенко),





- прогрессирующую деградацию экономики,

- полный разрыв «социального контракта» с народом и развертывание массовых репресий против него,

- крах дипломатии,

- полную потерю репутации властью и утрату доверия к ней,

- невыполнение властью практически всех ее базовых функций. Сейчас уже даже и силовых, поскольку теперь силовые действия уже работают на разрушение государства.





Весь этот обвал произошел буквально за несколько месяцев, хотя предпосылки к этому, естественно, накапливались уже давно. Персонально эта власть ни к каким переменам уже не способна, так что речь может идти только о её смене. Ни о реформе Конституции – при тех же персоналиях; хотя конституционная реформа нужна, но только после смены персоналий.





Иными словами, только уход Лукашенко открывает возможность что-то реально менять, проводить реформы, привлекать инвестиции и т.д. В общем, развивать страну.





И в отношениях с внешним миром только уход Лукашенко позволит реально договариваться и строить взаимовыгодные, добрососедские отношения. Взять те же отношения с Россией, весьма непростые в настоящий момент.





Да, Путин, судя по его действиям, видимо, все еще верит, что сохранение Лукашенко у власти позволит реализовать определенные планы в отношении Беларуси. Но это самообман. За 20 лет не удалось, и сейчас не получится, если Лукашенко останется.





Ну, обманет Путина очередной раз. Позавлекает «братством», пошантажирует «многовекторнстью» – сколько раз это происходило? В действительности России выгодно иметь в Беларуси адекватную и договороспособную власть, которая не «кидает», а конструктивно сотрудничает.





Окно возможностей для развития взаимовыгодного, добрососедского сотрудничества Беларуси и России без Лукашенко откроется гораздо шире.





В отношениях с Западом тоже никаких перспектив при нынешней власти не просматривается. По заявлениям верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, Европа попытается «изолировать правительство Лукашенко, оказывая финансовую помощь гражданам и избегая того, чтобы эти деньги попали в карман правительству».





Ему вторит глава департамента Восточного соседства в Еврокомиссии Лоуренс Мередит, замечая, что введение санкций стало одной из реакций на происходящие в Беларуси события. «Но важно также показать народу Беларуси, какие возможности существуют в том, что касается сотрудничества с ЕС при переходе к демократической Беларуси», – отметил он.





Таким образом, опять же: при Лукашенко перспектив нет, только ухудшение ситуации. После его ухода окно возможностей открывается.





Наконец, наши «элиты», на которых сегодня делает ставку Лукашенко, игнорируя интересы всего остального народа. Для них в случае ухода вождя тоже открывается окно новых возможностей. Причем, ускорение транзита власти даже более выгодно для элит, чем для остальных категорий граждан.





Тем же IT-специалистам, к примеру, это нужно как раз в меньшей степени – они могут найти работу за рубежом. А вот работники вертики на сравнимые места пристроиться в большинстве своем не смогут. А

если агония затянется, то даже самые адекватные из них, винтики «системы», успеют себя окончательно дискредитировать. А Лукашенко будет очень стараться этому поспособствовать.

Пока еще шансы у вертикали остаются. Умных и квалифицированных людей там довольно много, и никто их «рвать на куски» не будет – большинство из них свои позиции сохранят.





К тому же и о детях всем стоит подумать. Имеется масса свидетельств, что дети элиты не хотят жить в феодально-колхозной Беларуси, их больше привлекает жизнь и карьера в Беларуси цивилизованной и европейской. И в целом не хотелось бы, чтобы для всех белорусских детей наступил полный беспросвет – ну, кроме «самореализации» в рядах ОМОНа, условно.





ИТ-страны ведь при Лукашенко не будет. Лишать их перспектив ради сохранения власти одного человека было бы не по-родительски.





Продолжатся протесты или пойдут на спад – всё равно никакие позитивные перемены в стране при Лукашенко уже невозможны. Протесты не сделают из него реформатора, как и их прекращение тоже. Даже провозглашенная «конституционная реформа» при этой власти – не более чем фейк.





Иными словами выход, из тупика только один. При этом следует понимать, что перемены уже абсолютно неизбежны, и речь идет не о таком уж отдаленном будущем – более 90% ныне здравствующих белорусов до него доживут.