Когда включат газетный станок?

В потоке информации о протестах и репрессиях как-то затерялась новость о зачистке белорусскими властями бумажных независимых СМИ. А ведь уже третий месяц, как не выходят четыре популярные газеты. Мы попросили прояснить ситуацию Василия Зданюка, главного редактора еженедельника «Свободные новости плюс».





- Моя мама живёт в маленькой деревне. Выписали ей на полгода вашу газету: любит читать, следит за новостями. А потом раз, другой звонит, жалуется: перестала приходить почтальон... Объясните, что происходит?





- СНплюс не печатается с конца августа. Знаете, сколько звонков до сегодня получаем от подписчиков? Телефон обрывают, письмами заваливают... Отвечаем, что происходит. Газету перестала печатать типография «Белорусского дома печати». Как и «Народную волю», «Комсомолку»…. О причине запрета нам ответили через несколько дней после письменного запроса. Оказывается, якобы проводятся противоэпидемиологические мероприятия, ведутся работы по ремонту и обслуживанию оборудования...





- Но ведь это дежурная отговорка. Государственной прессе, выходит, коронавирус не страшен: их ведь продолжают печатать?





- Конечно. Ну а «красный свет» перед четырьмя независимыми изданиями нужно трактовать как признание властями их значимости, влияния на общество. Аннулировали наши пропуска в Дом печати, закрыли коды сдачи газеты в электронном формате. Мы попытались обратиться в частные типографии, где есть технологические возможности тиражирования газет, – таких, кстати, в Минске немного. Но и там получили отказ.





- Тоже ремонт и коронавирус?





- Нет. Наемные директора сразу же соглашались сотрудничать, им это откровенно выгодно: большие тиражи, загружаются производственные мощности, зарабатываются деньги… Но после совета с владельцами бизнеса разводят руками: извините, мол, сочувствуем, но обращайтесь в другой раз. В условиях тотальных репрессий, в том числе идеологических и финансовых, люди боятся потерять бизнес.

Нам особенно жаль подписчиков. Тот, кто помоложе, может найти информацию в интернете. А вот немолодые люди из маленьких городков и сельской местности… За альтернативный источник информации они уже заплатили авансом из своих скромных заработков и пенсий. Многие теперь требуют возврата денег.





- Через «Белпочту»?





- Да, подписка проводилась через «Белпочту». От своих обязательств перед подписчиками не отказываемся. Но «Белпочта» предлагает нам просто разорительный, грабительский путь. Поясню на примере. В августе не был отпечатан один наш номер. Вернуть подписчику за него нужно примерно 90 копеек. За ними он должен прийти в отделение «Белпочты». А вот уже редакцию обязывают вернуть «Белпочте» не только эти 90 копеек, но и более двух рублей (за каждого подписчика!) за оказанные услуги и штрафные санкции. Несоразмерные цифры…

А парадокс в том, что даже когда редакциям удается отпечатать газету в России и привезти тираж в Минск, его невозможно отдать в распространение – ни в «Белпочту», ни в киоски.





- Что говорят сегодня в «Белорусском доме печати»? По-прежнему ссылаются на ремонт и коронавирус?





- Редакция отправила досудебную претензию в адрес предприятия, не исполнившего свои договорные обязательства. В ответ получила замечательный во всех отношениях ответ. Особенно в той его части, где речь идет о необходимости предоставления экспертного заключения по содержанию статей, цитирую: «для подтверждения их соответствия законодательству о средствах массовой информации». Это что, принуждение к цензуре, которая в нашем правовом государстве не предусмотрена никаким законодательством? И кто ее, эту экспертизу, будет осуществлять – цензоры в погонах? Или идеологи в высоких кабинетах?





- Что будет дальше с запрещенной бумажной прессой?





- В ситуации с запретом печатать независимые газеты власть опять показала отсутствие здравого смысла. Я уже не говорю об экономическом аспекте. Независимые СМИ сами зарабатывают, платят налоги на содержание тех же цензоров. Но это не все. Ведь после того как «СНплюс» не принесут бабушке в отдаленную деревню, эта бабушка не станет тут же поклонницей государственных СМИ, из которых можно только узнать, как хорошо всем живется в нашей Беларуси и как нам завидуют все в мире. О том же, что на самом деле происходит в стране, она все равно услышит – от соседки, от водителя автолавки, от детей и внуков. И вряд ли после этого будет больше любить власть.

Выход есть: включить газетный станок. Пусть те, кто сохранил привычку читать прессу, имеют возможность выбора альтернативной информации. Это станет шагом к преодолению раскола в обществе, снятию напряженности.

Но пока мы имеем совершенно другое: «БелГазета», «Комсомольская правда в Белоруссии», «Народная воля» и «Свободные новости плюс» не включены в подписной каталог «Белпочты» на первую половину 2021 года…





- И что – надо закрываться?





- Надо не сдаваться: сейчас мы ушли «в цифру» - развиваем сайт, создали свой телеграм-канал, активизировались во всех социальных сетях. Ну и еженедельно выкладываем в интернет ПДФ-версию газеты. Кстати, обратите внимание: она радикально поменяла верстку, но сохранила свое лицо – ни один автор, ни один колумнист не ушел из редакции. Работаем. Но не так, как вчера, а с еще большей энергией. И верой в то, что правовое пространство будет возвращено. Этого хотят и наши читатели, и мы, сотрудники редакции. Так должно быть и так будет.







