Волкер: Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе





На происходящее в Беларуси президент России Владимир Путин пытается влиять так же, как делает это на Донбассе в Украине. Такое мнение 3 ноября выразил телеканалу "Прямий" бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.





“Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится. ...Он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси", – сказал он.





Дипломат отметил, что "правительство в Беларуси еще не побеждено".





"Очень важно, чтобы голос белорусов был услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским союзом. Все, что они хотят – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – считает Волкер.







