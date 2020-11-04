Волкер: Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин пытается завоевать Беларусь без ввода российских войск, считает экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
На происходящее в Беларуси президент России Владимир Путин пытается влиять так же, как делает это на Донбассе в Украине. Такое мнение 3 ноября выразил телеканалу "Прямий" бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
“Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится. ...Он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси", – сказал он.
Дипломат отметил, что "правительство в Беларуси еще не побеждено".
"Очень важно, чтобы голос белорусов был услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским союзом. Все, что они хотят – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – считает Волкер.
07:43 04/11/2020
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