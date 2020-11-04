На выборах президента США лидирует Байден

Цифры меняются постоянно. Но на данный момент Джо Байден набирает 223 голоса выборщиков при необходимых для победы 270, у Дональда Трампа — 148 голосов, передает CNN.

Между тем пока невозможно говорить об уверенной победе кандидата от Демократической партии: в штатах, где продолжается подсчёт голосов, в том числе в Техасе (38 выборщиков), согласно первоначальным сведениям, лидирует именно действующий глава Белого дома.





3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.





В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.



