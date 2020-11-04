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Епископ Кособуцкий назвал слова Лукашенко плевком в Костел

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий прокомментировал события последних дней и, в частности, встречу Александра Лукашенко с митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Епископ Кособуцкий назвал слова Лукашенко плевком в Костел
Кособуцкий отметил, что слова Лукашенко не столько слова одного человека, сколько слова, подготовленные определенными «идеологами» и «политтехнологами».

«Комментировать что-то про слова оскорбления и клеветы в адрес уважаемого Митрополита Тадеуша Кондрусевича не имеет смысла, потому что на эту тему я неоднократно высказывался публично и официально. Этот фейк представляет собой абсолютно ничем не обоснованную ложь, которая не выдерживает никакой критики. Это политическая игра и не более», – написал Кособуцкий.

По его мнению, тема иностранных священников, которые служат в Беларуси, всегда использовалась для шантажа и давления на Костел.

«Костел сегодня выступает против насилия, издевательств и пыток людей, особым образом молится за политзаключенных, выступает против репрессий и преследований, против нарушения прав человека, унижения человеческого достоинства, против увольнения с работы или отчисления из учебного заведения за взгляды, несогласные с официальной идеологией. Костел призывает к единству, солидарности, поддержке друг друга, к бытию одним народом, нацией. Костел молится за тех, кто отдает и выполняет преступные приказы против народа… И все это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим. Поэтому надо было плюнуть в Католический Костел и облить его грязью. Запугать, анонсировать очередной шаг по преследованию (тема иностранных священников)», – считает Кособуцкий.

Епископ оценил работу идеологов и политтехнологов на «слабенькую два с минусом по десятибалльной системе».

«Может они хотели таким образом дискредитировать Александра Лукашенко в глазах общества? Или не соответствуют занимаемым должностям? … Вопросы были риторические», – отметил Кособуцкий.

Кособуцкий также прокомментировал вручение верительной грамоты Александру Лукашенко апостольским нунцием.

«Если говорить кратко, то все делается согласно с протоколом дипломатии. У Беларуси и Ватикана есть дипломатические отношения. Как и каждый посол страны, Нунций вручает грамоты тому, кто осуществляет реальную власть в стране», – объяснил епископ.

Напомним, во время встречи с митрополитом Вениамином Лукашенко сказал, что митрополит Тадеуш Кондрусевич получал в Польше инструкции, как разрушить Беларусь.
Reform.by
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