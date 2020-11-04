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Качанова заявила, что штаб Бабарико предлагал прекратить протесты в обмен на пересчет голосов. Штаб опровергает

На встрече со студентами БГУ 3 ноября председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что после выборов с ней связались представители штаба Виктора Бабарико и предложили прекратить протесты, если голоса будут пересчитаны.



 
«На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете», – сказала Кочанова.

Штаб Виктора Бабарико опровергает заявление Кочановой. Там говорят, что из штаба не звонили и не разговаривали с Натальей Кочановой ни до, ни после президентских выборов, сообщает TUT.by.

Идея пересчета голосов не имела смысла, потому что истинные бюллетени голосования были уничтожены. 
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