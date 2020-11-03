Международная правозащитная организация обратилась к властям Беларуси с требованием прекратить уголовное дело в отношении сотен задержанных участников акции протеста, состоявшейся в этой стране в минувшее воскресенье, пишет "Голос Америки"





Отметив, что фигурантами дела может стать свыше 200 мирных демонстрантов, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил: «Белорусские власти явно страшатся свободы мирных собраний в стране и теперь делают из самой попытки осуществления этого права человека уголовное преступление, пытаясь привлечь к ответственности 231 задержанного участника протестов. Протестующие назвали свой воскресный митинг «Маршем против террора», теперь власти подвергают их еще большему запугиванию».





«Официально называя преступниками сотни участников мирной демонстрации, белорусские власти демонстрируют глубокое пренебрежение правами человека и основными свободами. Это уголовное дело абсурдно и создает опасный прецедент. Его нужно немедленно прекратить», — добавил Кривошеев.





«Мы призываем мировые правительства отреагировать на репрессии и усугубляющуюся несправедливость в Беларуси, оказать давление на власти страны с тем, чтобы соблюдение прав человека было обеспечено, а всех белорусы имели бы возможность свободно пользоваться своими правами и свободами без опасения репрессий», — также заявил заместитель директора Amnesty International.









В понедельник Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об «организации или подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси, преступление карается лишением свободы на срок до трех лет). Фигурантами дела стал 231 человек; все эти лица были задержаны во время воскресной мирной акции протеста в Минске.





По версии следствия, подозреваемые принимали участие в «несанкционированной акции», в результате которой был нанесен ущерб «городской инфраструктуре и автомобилю органов внутренних дел», а также «нарушено движение общественного транспорта и работа организаций».





После преимущественно мирных протестов в воскресенье, во время которых имели место отдельные стычки между полицией и демонстрантами, власти в ответ организовали кампанию массовых арестов, непропорционально арестовав около 300 человек.