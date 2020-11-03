



Светлана Тихановская решила напомнить беларусам, почему так важно носить маску и мыть руки – когда Минздрав занимается чем угодно, кроме самой важной работы, пишет kyky.org





«Дорогие беларусы! Сейчас уже очевидно, мы переживаем вторую волну коронавируса. Эта волна масштабнее, чем первая, и ещё опаснее. Опаснее – потому что ковид для нас больше не новость. Нам кажется, что мы уже знаем о нем достаточно и привыкли к нему. Он больше не парализует нас страхом неизвестного, но важно помнить: Минздрав продолжает нам врать и занижать статистику в несколько раз.





Ложь и безответственность режима во время первой волны ковида – одна из причин, почему мы все оказались здесь. Тогда мы поняли, что даже при смертельной опасности нам никто не поможет. Тогда беларусам пришлось самим спасать медиков, чтобы медики спасли беларусов. Сегодня мы уже знаем, что мы есть друг у друга, и только от нас с вами зависит, как Беларусь переживет вторую волну ковида.





Заботьтесь о своем здоровье. Каждый день следуйте простым правилам безопасности: носите маску в закрытых помещениях и местах скоплений людей, соблюдайте дистанцию, регулярно проветривайте в помещениях, обрабатывайте руки антисептиком.





Помните, что нужно заботиться о пожилых. Помогите им с доставкой продуктов, регулярно напоминайте про маски, мытьё рук и необходимость самоизоляции. Регулярно напоминайте об этом и себе. Если есть возможность работать или учиться из дома — воспользуйтесь ею.





Помогите врачам. Весной эти люди ценой своего здоровья спасали наше, и они продолжают делать это до сих пор. Выразите свою благодарность за их героический труд заботой о себе и своей семье. Чем более внимательно мы следим за здоровьем, тем меньше дополнительных и ночных смен стоит в графике у медиков.





Если вы врач – не бойтесь требовать в Минздраве и у исполкомов средства индивидуальной защиты и оборудование для больниц и поликлиник, когда они заканчиваются. Вы имеете на это полное право.









Это и есть работа Минздрава – заниматься обеспечением медучреждений, а не отправлять вас на Окрестина за акции протеста или закрывать кафе, у которых был сандень 26 октября.





Уважаемые врачи, давайте людям реальную ситуацию о заболеваемости в вашем городе, районе и области. Передавайте независимым журналистам цифры о масштабе пандемии. Может, режим все еще думает, что ложь спасёт его. Но вы же знаете правду. Вы знаете, что он вспоминает о пандемии, только ради того, чтобы не допустить адвокатов к политзаключённым. Вы знаете, что он массово раздаёт административные аресты, ускоряя распространение вируса в камерах тюрем. Вы знаете, что он готов фабриковать дела и судить даже высококлассных врачей прямо в разгар второй волны. Он своими руками вредит здоровью целого народа. И беларусы больше не готовы помогать ему скрывать неутешительную реальность.





Жизнь каждого беларуса ценна. Каждый беларус заслуживает знать правду. Каждый беларус может носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и помнить про инкубационный период вируса. Давайте работать сообща – и тогда мы вместе пройдём через вторую волну пандемии. Берегите себя и друг друга».