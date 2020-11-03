«Никогда не думала, что в нашей стране такое произойдет. Никаких предпосылок в нашей стране я не видела. И вот мы садимся в машину, едем по проспекту Победителей, в полдесятого. Уже толпы разъяренной молодежи неслись нам навстречу и кричали: „Жыве Беларусь“».





Студентка в ответ на вопрос о том, чего требуют все в аудитории: «Новые честные выборы, суд на карателями…». Наталья Кочанова: «А вот это незаконно! Вы считаете, что выборы нечестные, а я считаю, что они честные».





«То, как распределились голоса — это правда», а «чтобы быть президентом страны, мало говорить. Президент должен быть сильным политиком».





«Говорить о том, что это [протесты] было потому, что украли чьи-то голоса и неправильно посчитали — это неправда. <…> Если бы это были результаты выборов, то это было бы не в ночь с 9 на 10, а гораздо позже, когда были объявлены результаты выборов».





«Насилие порождает насилие — это правда. Но так как, когда бросаются на ребят, надо было поступить по-другому?»





«Меня больше всего огорчает то, что сегодня стираются рамки человеческих норм и морали. Этого допускать нельзя. Когда перед тобой стоит взрослая женщина, как я… Когда тебе в лицо кричат, хамят — это недопустимо».





О Лукашенко

«Я в Минске всего пять лет, и когда я стала работать с этим человеком, увидела его подходы, его ценности, и я поняла, что только этот человек может быть президентом».





Об экономической ситуации

На вопрос про экономическое состояние Наталья Кочанова сказала, что экономическая ситуация в Беларуси лучше всех на постсоветском пространстве. А пенсии у нас растут, они «не нищенские», и её родители тоже на них живут.





О встрече с Тихановской

«Я, чтоб вы знали, со Светланой Тихановской тоже встречалась. И с Дмитриевым. И со всеми я встречалась еще до выборов. И я прекрасно видела и отдавала себе отчет, кто что из себя представляет. Для того, чтобы быть президентом страны, мало красиво говорить. Вы должны понимать, что президент страны должен быть сильный политик. Потому что та страна, которая есть у нас, Беларусь, не имеет своих ресурсов».





О фальсификации на выборах

Студент: «Почему никто не понес ответственности за фальсификацию выборов?»





Кочанова: «Факты фальсификации не установлены, ответственность будет тогда, когда буду факты».





О беспределе силовиков

Кочанова заявила, что насилие со стороны силовиков недопустимо, но и люди совершают незаконные действия, выходя на так называемые мирные марши. А потом стала приводить примеры Кыргызстана, Украины и Нагорного Карабаха, сказав, что хочет, чтобы студенты жили в мирной стране.





Об изнасилованиях демонстрантов

— Ко мне обращаются девочки с разрывом матки, которые никогда больше не смогут иметь детей…





— Это неправда! Все, что вы читаете в интернетах… Я когда услышала про изнасилования, про разрывы маток… И когда услышал это президент — он сказал жесточайшим образом разобраться (студенты в зале смеются).





Подождите! Не переводите, пожалуйста. Я официально вам заявляю: министр здравоохранения Караник Владимир Степанович, заместитель министра Пиневич Дмитрий Леонидович, заместитель министра Богдан Елена Леонидовна. Я с каждым разговаривала персонально, отдельно. Ни одного факта изнасилований, разрыва матки или чего-то другого не было зафиксировано. Ни одного! <…> Если вы мне не верите, я вам приглашу сюда и к вам приедет министр здравоохранения.





О задержаниях, избиениях и арестах журналистов, освещающих мирные акции

Кочанова ушла от ответа, заявив, что журналисты работали без аккредитации, а после попросила не зацикливаться на этой теме: «Неужели у вас нет других вопросов?». И напоследок призвала студентку журфака «быть честным журналистом».





О признании пропусков из-за «суток» неуважительной причиной

Кочанова: «Я не знаю рекомендации минобра, но это правильная рекомендация. Потому что участие в несанкционированной акции незаконно, „…“ И вы это знаете, но всё равно продолжаете идти».





Дальше Наталья Кочанова стала высказываться очень эмоционально: «Перед вами власть ни в чём не виновата. Она создала все условия, чтобы вы учились. Когда 75 лет назад моя мама ребёнком осталась сиротой и они ели лебеду и пухли от голода, основополагающим было накормить вас. „…“ И когда моя мама в 89 лет говорит мне, что никогда не думала, что перед смертью увидит войну — это страшно. И я буду делать все, чтобы достучаться до вас».





После студент уточнил: «Если мы напишем свои просьбы и придём к вам, вы их рассмотрите?»





Кочанова: «Пишите, приходите. Может я вам даже чашку чая налью».





Об незаконности отчислений за гражданскую позицию

СТУДЕНТКА: Вопрос об отчислениях. Почему моя гражданская позиция как-то отражается на моей учёбе в университете?





КОЧАНОВА: Если вы боитесь, что вас отчислят, не ходите на акции. Чтобы не быть отчисленной из университета, надо хорошо учиться, не нарушать общественный порядок и не ходить на несанкционированные акции.





Вас отчисляют не за гражданскую позицию, мнение может быть у каждого своё. «…» Вы вправе выражать своё мнение, но оно должно быть направлено на конструктив, а не на деструктив. Вас отчислят за выход на несанкционированное массовое мероприятие.





До этого Наталья Кочанова предложила студентам влиять на политику не на улицах, а баллотироваться в Палату представителей и местные советы депутатов. И один из студентов открыто заявил, что будет баллотироваться в Палату представителей.





О призыве в армию

Студент: «Мне много чего не нравится. Почему у нас есть призыв в армию? В 21 веке обязательный призыв!»





*аудитория апплодирует*





Наталья Кочанова: «Мне кажется, такие люди как вы должны служить в армии».





ВСТРЕЧА ЗАКОНЧИЛАСЬ ФРАЗОЙ НАТАЛЬИ КОЧАНОВОЙ:





«Думайте не только о своем будущем, думайте о будущем своей страны. „…“ Жизнь течет, все очень быстро пролетает, и когда ты смотришь на то, что ты сделал — мне не стыдно ни перед страной, ни перед вами за то, что я сделала. „…“ Все, что вы делаете, должно быть направлено на созидание и конструктив. Пожалуйста, услышьте меня».