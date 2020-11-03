Здесь находится текст Конституции, а вот как КС прокомментировал предлагаемые властью правки.





Властями предлагается ряд изменений, которые противоречат интересам беларусов и нормам международного права. Также в документе отсутствуют предложения по изменению политических глав конституции.





Беларусов лишают права на забастовку, как способ выражения политической позиции.





СЕЙЧАС В КОНСТИТУЦИИ ТАК:





В ч. 3 статьи 41 актуальный текст “Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку”





ВЛАСТИ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ НА:





“Каждый человек имеет право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы. Вмешательство государства в деятельность профессиональных союзов недопустимо, за исключением случаев ограничения их деятельности в соответствии с законом. Работники имеют право на заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку как последний способ разрешения коллективного трудового спора для защиты своих трудовых, экономических и социальных интересов. Порядок осуществления и ограничения права на забастовку устанавливается законом.”





КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТОВ КС:





На сегодняшний день граждане Беларуси имеют право на забастовку исключительно как на способ разрешения коллективного трудового спора (статья 388 Трудового кодекса). Однако, сейчас это не зафиксировано на уровне конституционного акта. Перенос данной позиции в Конституцию означает, что право на забастовку однозначно исключается из возможных методов выражения политической позиции.





Беларусы потеряют всеобщее право на бесплатную медицинскую помощь

Так, в статье 45 фактически исключается всеобщее право на оказание бесплатной медицинской помощи.





СЕЙЧАС В КОНСТИТУЦИИ ТАК:





“Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда”.





ВЛАСТИ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ НА:





В предлагаемой редакции Конституции отсутствуют гарантии на оказание бесплатной медицинской помощи: “Получение платной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения, частных медицинских организациях, а также у лиц, занимающихся частной медицинской практикой, производится в порядке, установленном законодательными актами”.





Беларусы потеряют право на гарантированный ежегодный оплачиваемый отпуск

СЕЙЧАС В КОНСТИТУЦИИ ТАК:





Статья 43 действующей Конституции гарантирует право на ежегодный оплачиваемый отпуск. “Трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха”.





ВЛАСТИ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ НА:





В новой версии Конституции беларусам не гарантируется такое право: “Работающие имеют право на отдых. Для работников это право обеспечивается установлением продолжительности рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением трудовых отпусков, выходных дней и иных периодов времени отдыха”.





КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТОВ КС:





Гарантия ежегодного оплачиваемого трудового отпуска является необходимой составляющей конституции любой страны.





Еще больше ограничений для политических партий

СЕЙЧАС В КОНСТИТУЦИИ ТАК (СТАТЬЯ 5):





“Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в выборах. Политические партии и другие общественные объединения имеют право пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, определенном законодательством. Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды”.





ВЛАСТИ ХОТЯТ ЗАМЕНИТЬ НА:





В новой версии предлагается сместить фокус с запрета на деятельность организаций, которые нарушают конституционный строй на запрет зарубежного финансирования политических партий:





“Общественные объединения равны перед законом. Не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства, возложение на общественные объединения функций государственных органов. В Республике Беларусь не допускается деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, а также финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями.”





КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТОВ КС:





Запрет иностранного финансирования существует и сейчас на уровне законодательных актов (например, статья 24 Закона о политических партиях), целесообразность вынесения его на уровень конституционного акта неоднозначен.





Будет закреплен приоритет международных договоров перед законом страны

СЕЙЧАС В КОНСТИТУЦИИ ТАК (СТАТЬЯ 8):





Ранее в статье обозначалась приоритетность Конституции перед международными договорами: “Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них. Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции”.





ВЛАСТИ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ НА:





В статье 8 предлагаются правки, которые закрепят приоритетность международных договоров. В новой редакции, статья 8 гласит “Международные договоры Республики Беларусь являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора”.





КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНЫ ГАРАНТИРОВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ:





сменяемость власти, включая ограничение на нахождения президента у власти в течение не более двух сроков;

разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти;

проведение свободных и демократических выборов;

неприкосновенность независимости и территориальной целостности Республики Беларусь.

Позиция КС остается неизменной – сначала исполнение основных требований беларуского народа, затем новая Конституция. Под основными требованиями имеются в виду:



