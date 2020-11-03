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Бел Рус

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Это неизлечимо: Давыдько дал эпичное интервью

Глава "Белой Руси", депутат Геннадий Давыдько — один из самых медийных парламентариев в Беларуси.

Это неизлечимо: Давыдько дал эпичное интервью
На этой неделе он дал интервью порталу "Смартпресс" - Еврорадио послушало его и выписало главное.

"Экстремистка" Белохвостик

— Они [актёры Купаловского театра. — Еврорадио] должны играть творческие вечера, бенефисы. Даже Валентина Сергеевича Белохвостика творческий вечер можно провести, несмотря на то, что Зоя Валентиновна Белохвостик экстремистскую позицию заняла.


Право на прогулку

— Люди, которые несанкционированно выходят на улицу, нарушают мои права человека. На покой, на спокойную прогулку, да и вообще на созерцание мира в выходной день. А они считают, что их права человека нарушены.

Убитый информационной пулей

— Идёт — ну вот не метафора это, а констатация факта — информационная война. Слово приравнено к пуле, слово убивает человека: то есть он живой, но он другой, он выходит, он калечит свою судьбу, свою, своих детей, родителей. Просто убитый этой информационной пулей.

На войне поступают как на войне. Существуют крупные орудия — СМИ, миномёты в виде блогов, лазутчики-диверсанты в виде телеграм-каналов. Это военная терминология, это военные задачи. Цели их — разрушить государственность.

Подавление огневых точек противника в любой войне считается благим делом. Я считаю, что это подавление огневых точек противника, который хочет разрушить нашу государственность и отдать нашу страну во власть других заинтересованных лиц.

Поглощённые Россией

— Мы практически полностью поглощены информационным пространством России. Когда мы говорим об информационном пространстве "союза Беларуси и России", такого нет. 

Существует российское информационное пространство, в котором небольшой сегмент белорусского. И существует совокупное западное информационное пространство, и агрессивное очень, которое давно работает. С одной стороны российское дружественное, с другой стороны западное вражеское, польское влияние.

БЧБ-20 разрушит наши мозги

— Вот мы от коронавируса спасаемся всеми методами, а от вируса идеологического, вируса, который разрушает сознание, — нет.

Допустим, мы опасаемся, что COVID-19 разрушит наши лёгкие, а то, что БЧБ-20 разрушит наши мозги, мы почему-то не переживаем. Хотя это происходит, и это страшно, это неизлечимо, может быть.


Омоновцы нас представляют

— Мне звонят люди и меня терзают, говорят, когда мы уже пойдём [на провластный митинг. — Еврорадио] — давайте, мы уже готовы. Я говорю, не надо, вот омоновцы нас представляют, поддержим этих ребят, они охраняют порядок.

Кстати, если всего вышеперечисленного от депутата Давыдько вам показалось мало, то можете посмотреть интервью целиком, дабы окончательно убедиться - это действительно неизлечимо...



А еще обратим внимание на количество просмотров - на момент опубликования материала, то есть за двое суток их набралось... аж 79!

Сейчас конечно же после того, как интервью пошло в народ благодаря независымым СМИ количество просмотров пойдет резко в рост, но с этим и растет количество негативных оценок. 
"Белорусский партизан"
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