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Показательно: Лукашенко надеется на укрепление отношений с Северной Кореей

Во время встречи с послом КНДР Лукашенко заявил, что между Беларусью и Северной Кореей «неоправданно низкий уровень отношений»

Сегодня Лукашенко принял верительные грамоты апостольского нунция и послов Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и Японии. Непонятно, как в этом списке оказалась Япония, список остальных стран весьма показателен.

Принимая верительные грамоты посла Северной Кореи, Лукашенко заявил, что рассчитывает на укрепление отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой.

"Неоправданно низкий уровень отношений у нас, нам надо активнее работать в этом направлении. Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове, поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в этом регионе в целом.

Заинтересованы продолжать конструктивные контакты в международных организациях. Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств и продуктов питания, профессиональное обучение и повышение квалификации", цитирует Лукашенко БелТА.
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