Сегодня Лукашенко принял верительные грамоты апостольского нунция и послов Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и Японии. Непонятно, как в этом списке оказалась Япония, список остальных стран весьма показателен.





Принимая верительные грамоты посла Северной Кореи, Лукашенко заявил, что рассчитывает на укрепление отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой.





"Неоправданно низкий уровень отношений у нас, нам надо активнее работать в этом направлении. Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове, поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в этом регионе в целом.





Заинтересованы продолжать конструктивные контакты в международных организациях. Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств и продуктов питания, профессиональное обучение и повышение квалификации", цитирует Лукашенко БелТА.