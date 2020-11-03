Валерий Карбалевич на сайте Если белорусская демократия не сможет победить в течение ближайших месяцев, то превращение страны в центре Европы в один огромный концлагерь - это не антиутопия, а, боюсь, неизбежная ужасная перспектива, пишет политологна сайте svabodа (перевод: БП)





Таким образом, сейчас задержанных во время уличных акций граждан будут наказывать по Уголовному кодексу, а не административному, как было раньше. Речь идет о статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Все давно привыкли, что градус и масштаб репрессий постоянно усиливаются. Но, кажется, сейчас произошла качественная смена.

Всех недовольных в стране априори делают уголовниками.

Такие прецеденты были в России. Задержанных по "Болотному делу" 2012 года также судили по уголовным статьям.





Лукашенко уже много раз говорил, что, мол, найдем, достанем всех, кто участвует в уличных акциях, никто не останется безнаказанным. Все посчитали это обычным запугиванием. Однако, кроме запугивания, — это истинное намерение, реальная задача, которая ставится Лукашенко перед госаппаратом.





Смотрите, как последовательно, методично, системно происходит зачистка по всей стране. Спецслужбы разыскивают и наказывают людей за участие еще в августовских акциях.





Причем, что важно подчеркнуть,

политическими репрессиями занимаются не только правоохранительные органы, а весь государственный аппарат.

Увольняют нелояльных работников администрации предприятий, ректораты вузов исключают студентов, военкоматы оперативно забирают последних в армию, санстанции закрывают бизнесы, заподозренные в участии в забастовке. Учреждения образования, включая администрации детских садов, угрожают забрать детей у политически неблагонадежных родителей. И так далее.

Именно осуществление репрессий, а не выполнение своих обычных функций, является сегодня главным в работе всех государственных учреждений.

И никто не задумывается над последствиями.





С госпредприятий увольняют уникальных специалистов, без которых они полноценно работать не могут. И никого не волнует, как это отразится на производстве. Хватают и сажают за решетку известных врачей. Не останавливаются ни перед какими бывшими заслугами людей. Наоборот, чем громче имя, тем больше к этому человеку цепляются.









Надо понимать, что Лукашенко получил от всех событий последних месяцев тяжелую психологическую травму. И он вряд ли остановится, пока не отомстит за нее. Кажется,

мы не осознаем до конца, до каких пределов может дойти этот человек.

Никакая экономика или другие важные для общества вещи для него сейчас не приоритет.

Он действительно ставит задачу пропустить через тюремную систему или через сито политических репрессий (увольнение, банкротство бизнеса) большинство населения. Вся карательная система ориентирована на это.

На практике это означает, что власти делают потенциальными уголовниками большинство беларусского народа. Масштаб этого процесса впечатляет. На каждом воскресном марше задерживается несколько сотен граждан. За неделю набирается под тысячу.





По данным правозащитников, за неполные три месяца были задержаны около 17 тысяч человек. Если считать грубо, то получается где-то 4-5 тысяч в месяц. Представим, что протесты продлятся еще несколько месяцев. Можно подсчитать, сколько политзаключенных ожидается в Беларуси.





Куда их всех девать, где держать? Никаких тюрем и колоний не хватит. Придется строить Большой концлагерь, а может, и не один. И все беларусское общество будет разделено на две части: заключенные и тюремщики. И никакой середины не будет. Каждому придется делать ужасный выбор.





Таким образом, если белорусская демократия не сможет победить в течение ближайших месяцев, то

превращение страны в центре Европы в один Большой концлагерь — это не антиутопия, а, боюсь, неизбежная ужасная перспектива.

И не надо иллюзий: никакие внешние силы ни с Запада, ни с Востока не смогут этому помешать. К этому ведет неотвратимая логика эскалации политического противостояния. Ничего само не разойдется, как некоторые еще надеются.





Этому может помешать только БЕЛАРУССКИЙ НАРОД.