+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Черечень: дальше комендантский час и расстрел на месте?

Лидер Белорусской социал-демократической Грамады, экс-кандидат в президенты Сергей Черечень записал видео о ситуации в нашей стране. Сначала он остановился на кадровой политике власти.


«Исходя из действий и заявлений Лукашенко, управленцев в системе скоро вообще не останется, — говорит политик. — Военные выполняют приказы. Что ещё нужно?! Не хотите идти в армию, тогда армия идёт к вам. Следующим шагом может стать введение комендантского часа и расстрел на месте».

Далее Сергей Черечень вспомнил скандальное заявление Александра Лукашенко по поводу того, что протестующие могут остаться без рук:

«Все нормальные люди прекрасно понимают, что человек с «оторванными руками» не сможет платить налоги, а это уже вопрос национальной безопасности».

Он высказался по поводу закрытия границы «без объявления войны», без объяснения причин.

Черечень сам был свидетелем этого, когда возвращался из Украины, и видел, что у людей был шок.

«Просто закрыли границу. Их мало волнует то, что происходит у людей... Привет «железный занавес»!», — говорит он.

Политик упомянул об увольнениях, забастовках, об исключении студентов из вузов, об угрозе непризнания иностранных дипломов.

«За годы монолога власть разучилась слушать и вообще функционировать не для собственной потребности, а для комфортной жизни людей», — заявил лидер «Громады».

Он считает, что во многом сами белорусы виноваты, что создалась такая ситуация: «Не отстаивали свои права, пока это не касалось лично нас, не принимали никакого участия в политической жизни страны».

«То, что сейчас происходит, только следствие нашего пофигизма», — говорит политик.

Черечень считает, что «всё можно исправить», а для этого нужно начать принимать активное участие в жизни страны. Он рассказал о встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Его основной вопрос был: когда власть откроется для реального диалога с людьми?

«Сотни тысяч людей, которые выходят на улицу, требуют, чтобы их услышали, — продолжает Черечень. — Миллионы людей боятся выходят, но разделяют точку зрения мирного протеста».

Кочанова на диалог согласилась и Сергей Черечань готовится к запланированному мероприятию.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]