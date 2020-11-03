Черечень: дальше комендантский час и расстрел на месте?





«Исходя из действий и заявлений Лукашенко, управленцев в системе скоро вообще не останется, — говорит политик. — Военные выполняют приказы. Что ещё нужно?! Не хотите идти в армию, тогда армия идёт к вам. Следующим шагом может стать введение комендантского часа и расстрел на месте».





Далее Сергей Черечень вспомнил скандальное заявление Александра Лукашенко по поводу того, что протестующие могут остаться без рук:





«Все нормальные люди прекрасно понимают, что человек с «оторванными руками» не сможет платить налоги, а это уже вопрос национальной безопасности».





Он высказался по поводу закрытия границы «без объявления войны», без объяснения причин.





Черечень сам был свидетелем этого, когда возвращался из Украины, и видел, что у людей был шок.





«Просто закрыли границу. Их мало волнует то, что происходит у людей... Привет «железный занавес»!», — говорит он.





Политик упомянул об увольнениях, забастовках, об исключении студентов из вузов, об угрозе непризнания иностранных дипломов.





«За годы монолога власть разучилась слушать и вообще функционировать не для собственной потребности, а для комфортной жизни людей», — заявил лидер «Громады».





Он считает, что во многом сами белорусы виноваты, что создалась такая ситуация: «Не отстаивали свои права, пока это не касалось лично нас, не принимали никакого участия в политической жизни страны».





«То, что сейчас происходит, только следствие нашего пофигизма», — говорит политик.





Черечень считает, что «всё можно исправить», а для этого нужно начать принимать активное участие в жизни страны. Он рассказал о встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Его основной вопрос был: когда власть откроется для реального диалога с людьми?





«Сотни тысяч людей, которые выходят на улицу, требуют, чтобы их услышали, — продолжает Черечень. — Миллионы людей боятся выходят, но разделяют точку зрения мирного протеста».





Кочанова на диалог согласилась и Сергей Черечань готовится к запланированному мероприятию.