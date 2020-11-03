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Цепкало: США еще не вступили в свою игру в отношении Беларуси

Экс-кандидат в президенты, бывший руководитель ПВТ Валерий Цепкало высказался по поводу влияния США на ситуацию в Беларуси.



Он считает, что "США не вступили пока еще в свою игру в отношении Республики Беларусь". Влияние Вашингтона "очень сильно будет зависеть от того, кто там победит", — пишет белорусский оппозиционный политик. Как известно, 3 ноября в Соединенных Штатах проходят президентские выборы.

"В мире на сегодняшний день нет ни одной страны, которая бы успешно развивалась и которая имела бы с США плохие отношения", — отмечает Цепкало. В Беларуси в последние годы отношения с Вашингтоном улучшались, однако президентские выборы в нашей стране все изменили. Официальный Минск и лично Александр Лукашенко неоднократно обвиняли США в управлении белорусскими протестами.

Валерий Цепкало признает, что Россия остается для Беларуси "важным партнером". Но приводит интересное сравнение: ВВП РФ чуть больше, чем ВВП американского штата Иллинойс или чуть меньше, чем ВВП штата Техас.
Еврорадио
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