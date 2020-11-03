Скандал в Женеве: Совет ООН поддержал официальный Минск





Беларусская делегация представила членам Совета свой периодический доклад о соблюдении прав человека в Республике Беларусь. Все государства-члены Совета ООН по правам человека подают такие доклады каждые пять лет, передает Свабода.





С оценкой хода обсуждения доклада выступила неправительственная правозащитная организация UN Watch, основанная в 1993 году для проверки соответствия решений правозащитных органов ООН принципам Устава этого крупнейшего международного форума.





UN Watch, которая является неправительственной организацией, имеет особый консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН и имеет ассоциированное членство в Департаменте общественной информации ООН.





Согласно UN Watch, 51 из 92 государств-участников Совета по правам человека (55%) приветствовали "достижения" Беларуси в области прав человека.





Среди стран, которые одобрили действия режима Лукашенко - 36 государств, которые традиционно поддерживают репрессивные режимы, и еще 15 государств, которые сочли возможным дать положительную оценку некоторым "достижениям" белорусских властей.





Посол Беларуси в ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил на форуме, что Беларусь «имеет необходимые инструменты для восстановления стабильности в обществе мирным путем».





«В то время, когда режим Лукашенко жестко подавляет протесты граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов, избивает женщин на улицах и бросает всех оппозиционных лидеров за решетку или вынуждает их покинуть страну, высший правозащитный орган ООН не должен делаться форумом ложного одобрения угнетателей», – заявил Гилель Наер, исполнительный директор независимой правозащитной организации UN Watch, базирующейся в Женеве.





Наер приветствовал тот факт, что по крайней мере 41 государство, пользуясь своим правом на краткое выступление, выразило реальную оценку положения в области прав человека в Беларуси.





Представитель США Шон Гарсия посоветовал Минску немедленно "прекратить жестокие репрессии против белорусского народа", в том числе отказаться от использования чрезмерной силы против мирных демонстрантов и жестокого обращения с задержанными. Американский делегат потребовал "немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных за участие в акциях протеста, связанных с выборами".









"Президентские выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, были сфальсифицированы. Мы глубоко обеспокоены продолжением применения насилия, запугивания и репрессий против беларусского народа", - сказал Гарсия.





Подобную позицию изложили представители Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, Чехии, Швейцарии, Франции и Украины.





Представительница Нидерландов Моника Даален настоятельно посоветовала Минску внести в Уголовный кодекс статью, предусматривающую ответственность за все виды пыток, а также присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток.





На слушаниях официальный Минск решительно поддержали делегации России и Кубы.