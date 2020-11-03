+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Фактор дембеля: "Чем больше туда уйдёт вчерашних студентов, тем сильнее будут расшатаны коллективы"

Интересный нюанс, про который пока не пишут аналитики - фактор дембеля, сообщает телеграм-канал "Рефлексия и реакция".

В ноябре идёт массовый дембель и набор новобранцев в войска, в т.ч. в 3214. Придут те, кто видел всё. Уйдут с радостью те, кто опытен и у кого "набита рука".

С приходом новобранцев неизбежно пойдёт новая волна процесса разложения морального состояния частей. Чем больше туда уйдёт вчерашних студентов, тем сильнее будут расшатаны коллективы. Отдельно будет стоять вопрос отбора срочников в части, причастные к подавлению протестов. Нужно будет как-то отбирать максимально лояльных, из желающих очереди может не быть. К тому же, работает фактор демографической ямы.

 фото носит иллюстративный характер

Помимо этого есть риск что новобранцы массового могут принести в части ковид. Здесь стоит вопрос организации длительного карантина, что, естественно, никак не укрепляет боеготовность частей, пишет ex-press.by

Это накладывается параллельно на американские выборы и риска прихода Байдена, чья позиция по Беларуси им неоднократно озвучивалась.

У России параллельно предсказуемо открывается "фронт" в Молдове. Вытянуть Додона будет тяжело, в результате есть риск получить бучу там. Нужно сокращать количество "фронтов".

Всё это, а также нестихающая улица, экономика и ковид, совокупно увеличивают давление на действующий режим, подталкивая его к совершению ошибок и к итоговой развязке.

 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]