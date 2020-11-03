Сегодня в США пройдут президентские выборы

За пост главы государства борьбу ведут нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США, демократ Джо Байден. Вместе с президентом будет избран вице-президент США. Трамп участвует в выборах в тандеме с бывшим губернатором Индианы и своим нынешним вице-президентом Майком Пенсом, Байден - с сенатором Камалой Харрис, которая ранее участвовала в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов, но потерпела неудачу.

Коллаж Би-би-си





Также в выборах принимают участие кандидат от Либертарианской партии Джоанн Джоргенсен, представитель Партии зеленых Хауи Хокинс и ряд других, менее известных кандидатов.





Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената.





КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ?





Президентские выборы проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.





Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе. Например, наибольшее количество выборщиков приходится на Калифорнию (55), за ней следуют штаты Техас (38), Нью-Йорк (29) и Флорида (29). Между тем, у штатов Аляска, Монтана, Вермонт, Делавэр и Вайоминг лишь по три голоса.





Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.





Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, на выборах 2020 года особой популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте.





По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.





ОПРОСЫ И ПРОГНОЗЫ





Традиционно в США есть штаты, которые на протяжении многих лет поддерживают только кандидатов от республиканцев, а есть те, которые, напротив, отдают предпочтение исключительно демократам. Именно поэтому основная часть предвыборных опросов и прогнозов сосредоточена на так называемых "колеблющихся" штатах, в которых электоральные предпочтения меняются год от года.





В этом году наблюдатели выделяют 12 таких штатах - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин. При этом наибольшее количество выборщиков из этих штатов - у Техаса (38), Флориды (29) и Огайо (18).





Согласно последним опросам, Джо Байден лидирует по популярности в большинстве "колеблющихся штатов", что может помочь ему получить 270 голосов выборщиков. Однако его отрыв незначителен - примерно 1 процентный пункт во Флориде и Северной Каролине. Население Техаса и Огайо поделилось на равные доли в своей поддержке кандидатов, данные опросов зачастую разнятся.





Между тем, согласно опросам, направленным на определение общенационального уровня популярности кандидатов в президенты, демократ Джо Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей в среднем на 10 процентных пунктов. Однако подобные опросы не отражают вероятных результатов выборов, поскольку не соотносятся с числом выборщиков того или иного штата. Например, на выборах 2016 года за кандидата от демократов Хиллари Клинтон проголосовало, по количеству поданных за нее бюллетеней, на несколько миллионов больше избирателей, чем за Трампа, который в результате, тем не менее, одержал победу, так как получил поддержку большего числа выборщиков.





Сам Трамп называет проводимые СМИ опросы фейковыми и выражает уверенность, что добьется переизбрания.





КОГДА РЕЗУЛЬТАТЫ?





Обычно в США становится относительно понятно, кто стал победителем президентской гонки, уже в ночь на следующий после выборов день. Так, например, в 2016 году Трамп уже в 03:00 утра по местному времени выступал в Нью-Йорке с победной речью.





Однако на этот раз процесс выявления победителя, вероятно, займет больше времени. По мнению некоторых экспертов, подсчет голосов в целом может продлиться несколько дней или даже недель.





Это вызвано тем, что в этом году очень существенная доля голосов поступает по почте, а подсчет таких бюллетеней более трудоемкий и долгий, поскольку сотрудники избирательных участков должны достать их из конвертов, проверить их на подлинность и ошибки, затем отсортировать и распрямить, после чего опустить в специальные сканеры.





В некоторых штатах такая система действует уже не первый год, и подсчет голосов начинается за несколько недель до официального дня голосования, что позволяет им довольно быстро обнародовать результаты. Но ряд штатов ввел подобную систему только в этом году, а законы штатов запрещали обработку бюллетеней до дня голосования.





Вероятно, если часть ключевых колеблющихся штатов быстро опубликует данные, то общая картина итогов голосования станет понятна, и можно будет определить победителя. Ожидается, что таким штатом станет Флорида, которая начала обрабатывать первые досрочно поступившие бюллетени еще за 22 дня до выборов. Если Трампу не удастся получить голоса выборщиков этого штата, то ему будет очень сложно обеспечить себе 270 голосов, считают эксперты. Ранние результаты также должны последовать из Северной Каролины и Джорджии.





Кроме того, не исключено, что при отсутствии явного победителя исход выборах в той или иной степени может решиться в судах: как республиканцы, так и демократы готовятся оспаривать результаты подсчетов бюллетеней в тех случаях, когда этот процесс будет казаться им непрозрачным или совершенным с нарушениями. Прецедент подобного выявления победителя уже есть: в 2000 году Джордж Буш-младший стал президентом благодаря Верховному суду, причем с перевесом всего в один голос. Тогда разрыв между Бушем и его соперником Альбертом Гором во Флориде был крайне невелик, и в итоге суд решил, что победил в этом штате Буш.





ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ТРАМП?





Предвыборная программа Трампа во многом сфокусирована на противостоянии Китаю, в сфере экономики Трамп обещает добиваться "возвращения" в США из этой азиатской страны многочисленных рабочих мест. Также он намерен продолжать добиваться от Пекина более честных, с точки зрения Вашингтона, отношений в сфере торговли. Трамп на предвыборных митингах заверял, что Пекин мечтает о победе Байдена, так как тот-де не будет противостоять китайской торгово-экономической экспансии.





Также Трамп неоднократно обещал, что Китай понесет ответственность за распространение в мире коронавируса COVID-19.





Трамп в течение своего первого президентского срока часто говорил об успехах в борьбе против безработицы и о росте доходов американцев. Ожидается, что в случае переизбрания это останется его приоритетом.





В сфере энергетики Трамп предлагает не отказываться от "традиционных" энергоресурсов - нефти и газа. По его мнению, США должны быть лидерами по их добыче и гарантировать собственную независимость в сфере энергетики. При этом президент США предлагает постепенно инвестировать и в использование иных энергоресурсов.





На мировой арене Трамп запомнился, в частности, выходом из ВОЗ и из Парижского соглашения по климату. Также он грозил выйти из ВТО, если в этой организации не станут справедливо относиться к США. Трамп выражал намерение постепенно выводить американских военных из Афганистана, и перегруппировать американские силы в Европе, переместив часть из них из ФРГ восточнее.





Отношения с РФ не были в центре внимания во время предвыборной гонки в США. При Трампе американская администрация стремилась согласовать условия продления СНВ-3. Это бы дало сторонам время для обсуждения будущего соглашения по контролю над ядерным вооружением. СНВ-3 - последнее действующее соглашение по контролю над ядерным оружием между США и РФ.





ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ БАЙДЕН?





Когда Байден только объявил о своем участии в гонке за президентское кресло, он заявил, что будет бороться за "рабочих, которые построили эту страну", и за американские ценности, которые могут помочь преодолеть их разногласия.





Бывший вице-президент США обещает в своей программе поднять минимальную оплату труда, нарастить инвестиции в возобновляемые энергетические ресурсы, а также вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого вышел Трамп.





Байден обещает взять курс на все более активное использование в США "чистых" источников энергии, чтобы резко сократить количество вредных выборов в атмосферу и, таким образом, внести вклад в борьбу против изменения климата. Согласно плану Байдена, стране необходимы массированные инвестиции в сферу чистой энергетики. Параллельно он призывает ввести ограничения, которые коснутся компаний, добывающих нефть и газ. Байден также намерен принимать жесткие меры, в том числе, в судебной сфере для борьбы против компаний, загрязняющих окружающую среду.





Во внешней политике Байден рассматривает Россию как основную угрозу для США, а Китай - самым большим конкурентом. Кандидат от демократов хочет продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях и использовать его в качестве основы для новых соглашений в сфере контроля над вооружениями.





Байден также намерен возобновить переговоры с КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова и готов возобновить иранскую ядерную сделку, если Тегеран будет выполнять ее условия.



