Что Лукашенко пообещал Путину взамен на власть





Венедиктов решил сразу прокомментировать последние заявления и действия белорусского президента, в том числе и действия против студентов.





По мнению публициста, можно сколько угодно «поносить Макрона, но не призывать и не угрожать».





Отметив, что из-за того, что ультиматум Тихановской не сработал, Лукашенко начал делать «такие экстремистские заявления».





Кроме того, считает Венедиктов, с треском провалилась идея забастовок, а также идея с изъятием денег в государственных банках.





Многие белорусы проигнорировали мятеж с госпродукцией. Таким образом, это указывает на силу Лукашенко, что дает ему возможность радикализовать свои злостные заявления.





И отметил, что сейчас власть будет активно продвигать концепцию конституционной реформы, пишет spektr.by





Сам Лукашенко, по мнению Венедиктова, понимает, что «пустили кровь», что оппозиция ищет новые формы.





Его задача – разрушить протестное движение, разрушить единство этого движения.





Сейчас Лукашенко движется по траектории изменения Конституции, это именно то, что он обещал Владимиру Путину.



