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Что Лукашенко пообещал Путину взамен на власть

Главный редактор «Эха Москвы» рассказал, что Лукашенко пообещал Путину взамен на власть.


Венедиктов решил сразу прокомментировать последние заявления и действия белорусского президента, в том числе и действия против студентов.

По мнению публициста, можно сколько угодно «поносить Макрона, но не призывать и не угрожать».

Отметив, что из-за того, что ультиматум Тихановской не сработал, Лукашенко начал делать «такие экстремистские заявления».

Кроме того, считает Венедиктов, с треском провалилась идея забастовок, а также идея с изъятием денег в государственных банках.

Многие белорусы проигнорировали мятеж с госпродукцией. Таким образом, это указывает на силу Лукашенко, что дает ему возможность радикализовать свои злостные заявления.

И отметил, что сейчас власть будет активно продвигать концепцию конституционной реформы, пишет spektr.by

Сам Лукашенко, по мнению Венедиктова, понимает,  что «пустили кровь», что оппозиция ищет новые формы.

Его задача – разрушить протестное движение, разрушить единство этого движения.

Сейчас Лукашенко движется по траектории изменения Конституции, это именно то, что он обещал Владимиру Путину.
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