Террористы в Вене совершили нападения в шести разных местах









Нападения в Вене произошли в шести разных местах. Об этом передает РБК, ссылаясь на слова официального представителя МВД Австрии в эфире телеканала ORF.





Атаки были совершены в центре города — на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Первое нападение произошло у синагоги на Зайтенштеттенгассе, сообщил OE24.





Жертвами террористов стали два человека. В результате стрельбы террористов погиб прохожий. Позже скончалась раненая женщина, передает «Интерфакс». Ранены 15 человек, семеро из них —тяжело. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.





По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.





В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Нападение было совершено за день до нового локдауна, который Австрия вводит из-за коронавируса, и на улицах было много людей. Вот что рассказала Business FM гид из Вены Лариса:





«С завтрашнего дня у нас закрываются все кафе и рестораны. Так что сегодня, в последний день, очень много людей пошли на какие-то мероприятия. Была хорошая погода. В нескольких точках города начались такие террористические акции. По ТВ непрерывно просят передавать, чтобы люди оставались дома, потому что всех поймать не удалось. Это произошло в центре, в пешеходных местах, и предполагаемые преступники разбежались. Стрельбу открыли в самых оживленных местах, где у нас кафе и рестор ы, там было очень многолюдно».

Также радиостанции удалось поговорить с жительницей Вены Линде:





«Это случилось около восьми вечера в районе Шведенплатц, это самый центр, самое сердце Вены. Очень популярное, людное место. Там были слышны множественные выстрелы. Первое место атаки — синагога. В новостях сказали, что убит офицер полиции и что нападавший умер на месте. Также говорили, что по городу было несколько нападений террористов. Город закрыли, жителям сказали не покидать помещения, в которых они находятся, не выходить из ресторанов, например. Поскольку выстрелов было много, несмотря на усилия полиции, некоторых прохожих ранили.





В полиции сказали, что это самый большой и ужасный вызов, брошенный им когда-либо. Они даже привлекли силы из соседней с Веной области, в том числе вертолет, чтобы лучше контролировать ситуацию. И это все очень, очень страшно. Меня переполняют эмоции, трудно говорить. Тяжело и пугающе видеть мой родной город, довольно тихий и мирный таким, как на фотографиях и видео, которые сейчас все публикуют в соцсетях. Полиция, кстати, попросила сейчас не размещать в широком доступе видео, на которых видно сотрудников правоохранительных органов.





С завтрашнего дня людей попросят около месяца находиться дома. Люди сегодня буквально наводнили улицы, хотели насладиться свободой перед тем, как засесть дома. Многие пошли в рестораны.





Полиция старается изо всех сил. Ночью операция еще продолжалась. Полиция также опасается, что террористов в городе может быть больше и нападения могут повториться».





Вот что сказал канцлер Австрии Себастьян Курц:





«Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом отвратительном террористическом нападении. Я рад, что наши полицейские уже смогли устранить преступника. Терроризму никогда нас не запугать, и мы будем бороться с подобными нападениями всеми средствами. Мы сейчас переживаем тяжелые часы. Я хотел бы поблагодарить сотрудников всех служб экстренной помощи, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Вся страна мысленно с погибшими, ранеными и их родственниками, которым я выражаю свои глубокие соболезнования».





По ситуации в Вене высказался президент Франции Эммануэль Макрон:





«Мы, французы, разделяем шок и печаль австрийцев после нападения в Вене. После Франции это еще одна дружественная страна, которая подвергается нападению. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не уступим».

Во Франции ранее прошла волна вооруженных нападений.