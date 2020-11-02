



«Дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать. Надо, чтобы у нас были нормальные кадры», — заявил Лукашенко 2 ноября на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси.





Прозвучало так, будто речь идет о подготовке кадров для вертикали в Академии управления при президенте, пишет политолог Александр Класковский в своем Телеграм-канале





В идеале Лукашенко, наверное, и хотел бы видеть священнослужителей основных конфессий этакими вертикальщиками в рясах. Сегодня митрополиту Вениамину было сказано, что «вы наш, государственный человек, как и все другие».





Лукашенко был возмущен тем, что прежний руководитель БПЦ митрополит Павел и глава белорусских католиков митрополит Тадеуш Кондрусевич дерзнули возвысить голос против насилия после «выборов» 9 августа.





Первого убрали с поста, второго просто не впустили в страну из Польши. Хотя иерархи не лезли в политику, их выступления были выражением нравственной позиции и, вероятно, диктовались желанием быть вместе с большинством паствы.





Хотя теперь в Беларуси идет невиданное удушение свободы, Лукашенко использовал встречу с главой БПЦ для заверений, что он — «за разные точки зрения и инакомыслие». В доказательство чего не в первый раз привел такой пример: «Когда собираем совещание, если нет двух-трех точек зрения — откладываем. Зачем собираться тогда?»









Однако здесь налицо подмена понятий. Речь идет лишь о том, что разные суждения позволяется высказывать подчиненным. Хозяином положения, принимающим решения, остается Лукашенко. Причем можно предположить, что подчиненные, зная его крутой нрав, сильно фильтруют базар. А уж политическую крамолу из их уст и вовсе невозможно себе представить.





Политического инакомыслия, а тем более политической конкуренции человек, возглавляющий Беларусь 27-й год, не терпит в принципе. Потому и попали под асфальтовый каток репрессий во время минувшей избирательной кампании Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и другие.





Потому и был раздавлен Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, а саму ее вытеснили за границу и всячески дискредитируют, поливают грязью в государственных СМИ. Которые, к слову, не допускают плюрализма мнений, хоть содержатся за счет всех налогоплательщиков. Вот вам и вся любовь к инакомыслию.





Сегодня из уст Лукашенко прозвучало, что «церковь, особенно православная, — основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность».





На самом деле именно верхушка режима, стремясь любой ценой сохранить свое положение, цинично разрушает духовность, мораль. Суды выносят неправедные решения, омоновцы лжесвидетельствуют. На улицах силовики ведут себя, как оккупационные войска.





По сути, режим развязал войну против значительной части собственных граждан.

Конечно, иерархи, побаиваясь гнева крутого правителя, могут и промолчать, сделать вид, что этот мирской беспредел (вроде дикой охоты людей с дубинками на мирных сограждан у куропатских крестов) их самих и их паствы не касается.





Но у массы белорусов — и верующих, и неверующих (к слову, де-факто Беларусь — не особо религиозная страна) — есть свои глаза, свой разум и свои представления о добре и зле. И для многих таким очевидным злом стала впавшая в средневековье репрессивная система.





Политическая борьба против нее продолжится независимо от того, что станут вещать или о чем предпочтут умалчивать служители в храмах.