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Задержан глава штаба Сергея Черечня на президентских выборах

Задержан руководитель избирательного штаба Сергея Черечня на президентских выборах Николай Лысенков.


«Следственный комитет проводит обыск в квартире. Из Столбцов забирают в Минск (на допрос)», — сообщил Черечень на своей странице в «Фейсбуке».

7 августа, за два дня до выборов, Лысенков был арестован на 10 суток за то, что, будучи организатором предвыборного мероприятия в Столбцах, ненадолго отлучился, что и стало поводом для обвинения его в нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).

Напомним, что сам Сергей Черечень недавно ходил к Наталье Качановой обсудить диалог. Но у силовиков, видимо, свои представления о диалоге.
"Белорусский партизан"
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