Задержан глава штаба Сергея Черечня на президентских выборах





«Следственный комитет проводит обыск в квартире. Из Столбцов забирают в Минск (на допрос)», — сообщил Черечень на своей странице в «Фейсбуке».





7 августа, за два дня до выборов, Лысенков был арестован на 10 суток за то, что, будучи организатором предвыборного мероприятия в Столбцах, ненадолго отлучился, что и стало поводом для обвинения его в нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).





Напомним, что сам Сергей Черечень недавно ходил к Наталье Качановой обсудить диалог. Но у силовиков, видимо, свои представления о диалоге.