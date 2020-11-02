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После 38 суток ареста на свободу вышел студент БГУИР Дмитрий Мазуро

На свободу из тюрьмы в Жодино вышел четверокурсник БГУИР Дмитрий Мазуро, пишет TUT.by. Под арестом он провёл 38 суток. 



Дмитрий Мазуро / кадр из видео​

Мазуро, который активно участвовал в студенческих акциях, осудили 28 сентября на 23 дня ареста. Такой приговор ему вынесли за акцию, которая прошла около БГУИР 22 сентября.

Перед судом неизвестные люди похитили его на улице возле университета, когда парень шёл к метро, чтобы ехать домой. Тогда Мазуро обвинили в участии в акции возле университета, которая прошла 22 сентября.

Пока Мазуро был под арестом, над ним 5 октября провели второй суд — за участие в шествии студентов 1 сентября. За это его осудили ещё на 15 суток.
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