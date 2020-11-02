Сегодня из изоляторов вышли "долгосидельцы"
Сегодня из изоляторов вышли те, кому административный арест продлевали в режиме он-лайн.
После 38 суток ареста на свободу вышел студент БГУИР Дмитрий Мазуро
Дмитрий Мазуро, кадр из видео
На свободу из тюрьмы в Жодино вышел четверокурсник БГУИР Дмитрий Мазуро, пишет TUT.by. Под арестом он провёл 38 суток.
Мазуро, который активно участвовал в студенческих акциях, осудили 28 сентября на 23 дня ареста. Такой приговор ему вынесли за акцию, которая прошла около БГУИР 22 сентября.
Перед судом неизвестные люди похитили его на улице возле университета, когда парень шёл к метро, чтобы ехать домой. Тогда Мазуро обвинили в участии в акции возле университета, которая прошла 22 сентября.
Пока Мазуро был под арестом, над ним 5 октября провели второй суд — за участие в шествии студентов 1 сентября. За это его осудили ещё на 15 суток.
После 30-суточного заключения на свободу вышли трое знаменитых стачкомовцев "Беларуськалия"
Фото Лидер-пресс
Пока работники «Беларуськалия» один за другим присоединяются к стачке, из Любанского изолятора на свободу вышли Юрий Корзун, Сергей Черкасов и Павел Пученя, пишет солигорское издание "Лидер-пресс".
Представителей стачечного комитета задержали 3 октября, на чаепитии, в парке Четырех стихий. 6 октября состоялся суд, где им назначили по 15 суток административного ареста. 18 октября ребята должны были выйти на свободу, но немногим позже стало известно, что всем троим добавили еще по 15 суток ареста. В общей сложности представители стачкома в ИВС провели месяц.
19:23 02/11/2020
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