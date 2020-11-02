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Лукашенко предложил Макрону посредничество в диалоге с мусульманами

Александр Лукашенко предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону помощь в налаживании диалога с мусульманами.


Об этом Лукашенко сказал на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, его цитирует государственное агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что мусульмане никогда не создавали для него проблем.

"Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я ему тут могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень хорошие отношения", - сказал Лукашенко.

Он сказал, что "категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих".


"Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - сказал Лукашенко.

2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости борьбы с "радикальным исламизмом". Он описал ислам как религию, которая "переживает кризис" во всем мире.

Через две недели молодой чеченец посреди улицы обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в колледже в городе недалеко от Парижа, который на уроке показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

29 октября произошел теракт в Соборе Богоматери в Ницце, в результате которого погибли три человека. Нападавший оказался выходцем из Туниса, прибывшим во Францию ​​в начале октября.

Заявление Макрона и его реакция на теракты вызвали жесткую критику в мусульманском мире.
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