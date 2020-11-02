Китай оперативно сменил посла в Беларуси. Минск подбирает кандидата более 4 месяцев
Магистр по литературе Се Сяоюн назначен послом Китая в Беларуси. Информация об этом размещена на сайте дипмиссии КНР, пишет TUT.BY.
В ноябре 2019 года Се Сяоюн встречался с главой ЦИК Беларуси Надеждой Ермошиной, поскольку возглавлял миссию наблюдателей ШОС за парламентскими выборами в Беларуси. Миссия ШОС признала выборы прозрачными и демократичными.
Фото: rus.sectsco.org
Назначение произошло в третьей декаде октября. На этом посту он сменил Цуй Цимина, который работал в Беларуси с января 2014 года, а теперь стал секретарем партийного комитета Китайского университета иностранных дел.
24 сентября Александр Лукашенко вручил дипломату орден Почета. «Нам остается надеяться, что после вас приедет посол не хуже. Хотелось бы, чтобы лучше, но вряд ли лучше бывает. Вы очень многое сделали для наших отношений. И я вам за это очень благодарен», — сказал Лукашенко.
Се Сяоюн — большой знаток России, где много времени проработал. Он родился в феврале 1964 года в Харбине провинции Хэйлунцзян. Как следует из биографии, в 1990 году был сотрудником департамента по внешним делам Госплана КНР, затем много лет трудился в управлении стран Европы и Центральной Азии МИД Китая.
В последующем Се Сяоюн был советником посольства КНР в Украине (2003−2005), заместителем и генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге (2005−2008; 2010−2012), заместителем директора Управления по делам за границей МИД КНР (2008−2010), посланником посольства Китая в Москве (2012−2015). Потом опять была побывка в родном МИД.
В 2016—2018 Се Сяоюн работал заместителем гендиректора Корпорации зарубежной разведки и эксплуатации CNPC, ключевого партнера "Роснефти". Последующие два года являлся заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Тем временем посольство Беларуси в Пекине уже 4 месяца обезглавлено. В январе нынешнего года Николай Снопков возглавил белорусскую дипмиссию в Китае. Однако 4 июня Лукашенко вернул его в Беларусь и назначил первым вице-премьером. «Помните, он был таким чисто рыночником. А когда в правительстве поработал, в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все… Изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, конкуренция, но и понимает, что такое земная экономика», — сказал Лукашенко.
30 июня Цуй Цимин и Николай Снопков дали старт строительству в Минске стадиона и бассейна за деньги Китая. Фото: Дмитрий Брушко
Снопков вернулся в Беларуси в конце июня и сразу дал старт двум китайским стройкам в Минске — стадиону и бассейну. При этом он назвал Лукашенко дипломатическим гением за его умение дружить с Китаем.
Впрочем, нынешние двусторонние отношения нельзя назвать радужными. Несмотря на то, что по заявлению пресс-службы Лукашенко, Си Цзиньпин был первым лидером, который поздравил его с победой на президентских выборах. В Китае обеспокоены, что санкции Евросоюза против Беларуси могут угрожать стабильной работе железнодорожных экспрессов на маршруте Китай — Европа.
Эксперты «Минского диалога» считают, что восстановление упавшей активности в двусторонних отношениях может произойти, когда внутренняя и внешняя политика Беларуси придут в относительный баланс. Расширению повестки также будет способствовать закрытие вакансии должности посла Беларуси в Китае, которая остается незанятой беспрецедентно долгое время, что несколько диссонирует с общей транслируемой линией «всепогодной» дружбы и всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Совместные проекты в Беларуси продолжают испытывать негативное влияние коронавируса, поскольку в том числе и в Китае сохранены строгие эпидемические ограничения, что сказывается на мобильности китайских рабочих между двумя странами.
По мнению экспертов, на развитие экономического и финансово-кредитного сотрудничества, прежде всего, будет оказывать влияние экономическая ситуация в самой Беларуси. Введение против Беларуси и белорусских чиновников санкций ЕС и США, ограничение доступа к рынкам капитала, которые осложнят восстановление финансовой стабильности, также негативно скажутся и на белорусско-китайских отношениях. Получение второго за год государственного займа от Китая не представляется вероятным в текущих условиях, особенно учитывая обострение китайско-американских противоречий.
18:16 02/11/2020
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