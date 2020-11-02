В ноябре 2019 года Се Сяоюн встречался с главой ЦИК Беларуси Надеждой Ермошиной, поскольку возглавлял миссию наблюдателей ШОС за парламентскими выборами в Беларуси. Миссия ШОС признала выборы прозрачными и демократичными.

Фото: rus.sectsco.org





Назначение произошло в третьей декаде октября. На этом посту он сменил Цуй Цимина, который работал в Беларуси с января 2014 года, а теперь стал секретарем партийного комитета Китайского университета иностранных дел.





24 сентября Александр Лукашенко вручил дипломату орден Почета. «Нам остается надеяться, что после вас приедет посол не хуже. Хотелось бы, чтобы лучше, но вряд ли лучше бывает. Вы очень многое сделали для наших отношений. И я вам за это очень благодарен», — сказал Лукашенко.





Се Сяоюн — большой знаток России, где много времени проработал. Он родился в феврале 1964 года в Харбине провинции Хэйлунцзян. Как следует из биографии, в 1990 году был сотрудником департамента по внешним делам Госплана КНР, затем много лет трудился в управлении стран Европы и Центральной Азии МИД Китая.





В последующем Се Сяоюн был советником посольства КНР в Украине (2003−2005), заместителем и генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге (2005−2008; 2010−2012), заместителем директора Управления по делам за границей МИД КНР (2008−2010), посланником посольства Китая в Москве (2012−2015). Потом опять была побывка в родном МИД.





В 2016—2018 Се Сяоюн работал заместителем гендиректора Корпорации зарубежной разведки и эксплуатации CNPC, ключевого партнера "Роснефти". Последующие два года являлся заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).





Тем временем посольство Беларуси в Пекине уже 4 месяца обезглавлено. В январе нынешнего года Николай Снопков возглавил белорусскую дипмиссию в Китае. Однако 4 июня Лукашенко вернул его в Беларусь и назначил первым вице-премьером. «Помните, он был таким чисто рыночником. А когда в правительстве поработал, в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все… Изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, конкуренция, но и понимает, что такое земная экономика», — сказал Лукашенко.

