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"Новый год без Лукаша": к традиционному маршу пенсионеров присоединились медики

Люди пенсионного возраста собираются на протест в центре Минска каждый понедельник. От Красного костела они намерены пройти маршем по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа. Сегодня к пенсионерам присоединились медики.

"Новый год без Лукаша": к традиционному маршу пенсионеров присоединились медики
Радио Свабода следит за маршем

15.05 люди заметили автобус с военными, который поехал от улицы Янки Купалы до площади Победы, куда идет Марш мудрости. Водители машин приветствуют участников марша.

15.00 колонна Марша мудрости дошла до Кстябрьской площади, люди кричат "Уходи!" и машут кулаками в адрес резиденции Лукашенко. Никто их не трогает.





14.50 в руках пенсионеров много плакатов и флагов.


14.45 движение по проспекту перекрыли также на площади Победы.


Люди приветствуют участников марша протеста пенсионеров и медиков.


14.40 колонна пенсионеров по тротуарам проспекта Независимости растянулась от магазина "Лакомка" до Красного костела, это больше квартала города.


14.32 проспект Независимости перекрыт у Академии наук.


14.30 протест пенсионеров освещают российские СМИ, в частности агентство «РИА Новости».


14.25 колонну сопровождает несколько микроавтобусов с темными окнами, в которых обычно ездят на задержание омоновцы.


14.20 колонна идет по тротуарам проспекта Независимости. Милиция не мешает. "Не забудем не простим!", "Лукашенко в автозак!».Женщины раздают пенсионерам осенние цветы. Милиционеры снимают шествие на видео.


14.10 около тысячи пенсионеров с площади Независимости двинулись по проспекту Независимости. В руках у людей цветы, баллончики, плакаты, бело-красно-белые флаги. Люди скандируют: "Уходи!", "Наши внуки лучше всех", "Новый год без Лукаша", "позор БТ". Впереди колонны идет граф Александр Прушинский.





13.50.пенсионеры собираются у Красного костела в Минске. На площади Независимости уже сотни человек.



Предыдущий марш пенсионеров прошел 26 октября и собрал несколько тысяч человек. Силовики не мешали движению колонны
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