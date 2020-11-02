Режим от безысходности пытается сделать уголовниками всех беларусов: подозреваемыми стали десятки задержанных на воскресном марше
Беларусов не испугали ни штрафы, ни сутки, на даже выставленное против них оружие. Теперь режим пытается сделать из всех нас уголовников. Но тюрем на всех не хватит!
Следователи Первомайского района Минска возбудили уголовное дело по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Многие из тех, кто был задержан вчера, теперь подозреваемые по этой статье. Об этом стало известно TUT.BY,
После задержаний во время воскресного марша стала появляться информация, что вместе с обвинением по уже привычной статье 23.34 КОАП, людей также признают подозреваемыми по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). И речь идет не о единичных случаях, по неподтвержденной информации, только вчера несколько десятков человек получили такой статус. Сегодня эта цифра может увеличиться.
Как удалось узнать TUT.BY, задержанных во время воскресного марша доставляли в Первомайское, Фрунзенское РУВД, дальше сообщали про ст. 342 УК и после допроса отправляли в Жодино или на Окрестина. Но такая схема, говорят, работала и в других отделениях милиции.
— Мужа по административному делу задержали в воскресенье в районе улицы Седых, но следователь в РУВД допрашивал уже по уголовному делу, — рассказывает TUT.BY минчанка Марина. — Сейчас супруг подозреваемый по ст. 342 УК, его увезли в Жодино. Следователь сказал адвокату, что многие задержанные проходят подозреваемыми по уголовному делу.
Один из столичных адвокатов подтверждает TUT.BY: после вчерашней акции его клиент также стал подозреваемым по ст. 342 УК, его увезли в Жодино. У другого защитника двое задержанных проходят по уголовному делу. Комментируя информацию о нескольких десятках подозреваемых, адвокат отмечает, что это «вполне возможно».
— Сейчас в юридические консультации поступают массовые заявки на участие адвоката в делах по ст. 342 УК, — отмечает защитник. — То, что было вчера, какое-то ноу-хау, потому что предыдущие воскресные марши ничем не отличались от этого. Первомайский РОСК Минска возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, я так понимаю, задержанных будут признавать подозреваемыми.
Почему дело завели следователи Первомайского района, объясняется тем, что марш 1 ноября проходил в основном на территории именно этого района. Дальше возникает вопрос: после суда по административному делу отпустят ли этих людей домой или они останутся за решеткой в рамках ст. 342 УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.
Напомним, подозреваемыми по уголовному делу также стали журналисты Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук Артем Богославский.
В СК ситуацию пока не комментируют
14:36 02/11/2020
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