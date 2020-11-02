



После задержаний во время воскресного марша стала появляться информация, что вместе с обвинением по уже привычной статье 23.34 КОАП, людей также признают подозреваемыми по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). И речь идет не о единичных случаях, по неподтвержденной информации, только вчера несколько десятков человек получили такой статус. Сегодня эта цифра может увеличиться.





Как удалось узнать TUT.BY, задержанных во время воскресного марша доставляли в Первомайское, Фрунзенское РУВД, дальше сообщали про ст. 342 УК и после допроса отправляли в Жодино или на Окрестина. Но такая схема, говорят, работала и в других отделениях милиции.









— Мужа по административному делу задержали в воскресенье в районе улицы Седых, но следователь в РУВД допрашивал уже по уголовному делу, — рассказывает TUT.BY минчанка Марина. — Сейчас супруг подозреваемый по ст. 342 УК, его увезли в Жодино. Следователь сказал адвокату, что многие задержанные проходят подозреваемыми по уголовному делу.





Один из столичных адвокатов подтверждает TUT.BY: после вчерашней акции его клиент также стал подозреваемым по ст. 342 УК, его увезли в Жодино. У другого защитника двое задержанных проходят по уголовному делу. Комментируя информацию о нескольких десятках подозреваемых, адвокат отмечает, что это «вполне возможно».





— Сейчас в юридические консультации поступают массовые заявки на участие адвоката в делах по ст. 342 УК, — отмечает защитник. — То, что было вчера, какое-то ноу-хау, потому что предыдущие воскресные марши ничем не отличались от этого. Первомайский РОСК Минска возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, я так понимаю, задержанных будут признавать подозреваемыми.





Почему дело завели следователи Первомайского района, объясняется тем, что марш 1 ноября проходил в основном на территории именно этого района. Дальше возникает вопрос: после суда по административному делу отпустят ли этих людей домой или они останутся за решеткой в рамках ст. 342 УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.





Напомним, подозреваемыми по уголовному делу также стали журналисты Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук Артем Богославский.





В СК ситуацию пока не комментируют



