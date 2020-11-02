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Трое журналистов стали подозреваемыми по делу о "массовых беспорядках"

В Беларуси трое журналистов стали подозреваемыми по уголовному делу о "массовых беспорядках".

Трое журналистов стали подозреваемыми по делу о "массовых беспорядках"
Это - Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский. Все они сотрудничают с телеканалом "Белсат", передает euroradio.fm

Их задержали 1 ноября в Минске на марше против террора. 2 ноября неожиданно стало известно, что они являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках" (арт . 342 УК). Другие подробности пока неизвестны.

Известно, что Солтана привезли в Октябрьский РУВД избитым. Школьник, которого выпустили оттуда, рассказал, что журналиста "били при задержании, били в автозаке, потом били камерой по голове, камеру разбили".
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