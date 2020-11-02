Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский. Все они сотрудничают с телеканалом "Белсат", передает Это -Все они сотрудничают с телеканалом "Белсат", передает euroradio.fm





Их задержали 1 ноября в Минске на марше против террора. 2 ноября неожиданно стало известно, что они являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках" (арт . 342 УК). Другие подробности пока неизвестны.





Известно, что Солтана привезли в Октябрьский РУВД избитым. Школьник, которого выпустили оттуда, рассказал, что журналиста "били при задержании, били в автозаке, потом били камерой по голове, камеру разбили".







