Трое журналистов стали подозреваемыми по делу о "массовых беспорядках"
В Беларуси трое журналистов стали подозреваемыми по уголовному делу о "массовых беспорядках".
Это - Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский. Все они сотрудничают с телеканалом "Белсат", передает euroradio.fm
Их задержали 1 ноября в Минске на марше против террора. 2 ноября неожиданно стало известно, что они являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках" (арт . 342 УК). Другие подробности пока неизвестны.
Известно, что Солтана привезли в Октябрьский РУВД избитым. Школьник, которого выпустили оттуда, рассказал, что журналиста "били при задержании, били в автозаке, потом били камерой по голове, камеру разбили".
14:13 02/11/2020
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