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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

No comments: Лукашенко заявил, что Кондрусевич ездил в Польшу "получать консультации, как разрушать нашу страну"

Лукашенко обвинил католического иерарха... ну, если не в "свржении власти", то как минимум "в организации массовых беспорядков"


Лукашенко высказался о митрополите Тадеуше Кондрусевиче, которого без объяснения причин уже третий месяц не пускают в Беларусь

"Я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это первейшая моя обязанность. <…> Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено", - заявил Лукашенко.
"Белорусский партизан"
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