– На прошлой неделе новым министром МВД стал Иван Кубраков. Вчера силовики очень активно противодействовали демонстрантам, которые направлялись в Куропаты и которым так и не дали объединиться в одну колонну...





– Новый министр реализовал то, что обещал предыдущий министр: ужесточение мер по пресечению несанкционированных мероприятий. Понятно, генерал молодой, много «творческих» сил у него.





Кубраков получил звание генерал-лейтенанта, можно сказать, через ступеньку, без необходимой выслуги лет (Лукашенко вручил ему погоны генерал-лейтенанта во время представления в качестве министра коллективу МВД – БП). Поэтому новый министр, конечно, будет стараться оправдать оказанное ему высокое доверие.





Лукашенко специально выдвигает на руководящие должности людей не в порядке служебной обоймы (первый зам, зам и т.д.), а старается привлечь людей из периферии. Эти люди будут ему лично обязаны за то, что он поднял их через ступеньку-две на вершину служебной пирамиды.





Новый министр старается показать, что его назначили не зря.





– У Куропат сотрудники МВД устроили дикую охоту на людей, которые всего лишь направлялись в урочище, чтобы отдать дань памяти жертвам сталинских репрессий. В чем здесь может заключаться рациональность с их стороны?





– В том, что обещания, которые дает власть (о беспощадном пресечении протестов и несанкционированных акций), будут выполняться. Нужно отвечать за базар, иначе доверия к заявлениям властей не будет.





Раз были сказаны слова, нужно было подкрепить их жесткими, жестокими делами.

Это попытка запугать протестующих и оказать на них моральное давление. Толстый расчет на то, что часть протестующих испугается.





– Вчера в очередной раз, но, пожалуй, более активно, чем предполагал характер марша, использовались светошумовые гранаты и выстрелы в воздух. Могут ли подобные действия постоянно обходится без человеческих жертв?





– Раз протестующие постепенно подводятся властями под категорию террористов, то соответственно и меры будут применяться все более жесткие.





В то же время я думаю, что смертельные исходы власти не нужны. Это не будет способствовать имиджу белорусской власти в глазах даже ближайшего союзника – Российской Федерации.





В Москве с одиозными фигурами дружат, но до определенного предела. У них своих грехов хватает, не хочется выглядеть еще хуже.





Поэтому, думаю, власти вряд ли будут сознательно стремиться к эксцессам, связанным с появлением человеческих жертв. Запугать, нанести психологические и физические травмы – возможно. Но убивать кого-то – не в их интересах.





Я не говорю, что это какой-то гуманизм, но просто с точки зрения тактики и стратегии властям это невыгодно.