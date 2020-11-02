+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Огнестрельный дебют" нового министра

Пишет бывший депутат Верховного Совета, политический обозреватель Радио "Свобода" Сергей Наумчик.

"Огнестрельный дебют" нового министра

Память


Насчет критики шествия в Куропаты («не надо было в Куропаты идти». "Мало народу, так как в Куропаты", "создали впечатление, что протесты сдуваются" и т.д.)

Миновать в этот день Куропаты - означало бы предать память сотен тысяч жертв террора коммунистической системы, которую создатель нынешней системы считает примером. Думаю, дальше объяснять не нужно.

Массовость


Есть моменты, когда не массовость главное. В 1968-м в Москве на Красную площадь с протестом против ввода войск в Чехословакию вышли 8 (восемь) человек, из 250 миллионов жителей СССР. Их было восемь, их избил и схватил КГБ через несколько минут, но для всего мира и на десятилетия это был знак того, что в Советском Союзе «единодушной поддержки» «миролюбивой» политики КПСС — нет.

25 марта 1989 года годовщину БНР отметил только художник Алесь Пушкин. Но об этом "акте национализма" написали все газеты, и если мало кто знал о БНР — то теперь узнали миллионы.

Впечатление


Если кто — то озабочен тем, какое впечатление акции производят на иностранных политиков и СМИ, то бронетехника, стрельба, взрывы, избиение тех, кто идет почтить память жертв коммунистических репрессий - как ничто другое свидетельствуют для Запада суть этого режима. На Западе мало кому (разве кроме суперлевых профессоров) надо объяснять, кто такой Сталин. И параллели с режимом Лукашенко здесь очевидны.

Министр


Это деталь. Но "огнестрельный бенефис " нового главы МВД положил конец спорам политологов по поводу того, что означают перестановки в силовых структурах. Означают одно: усиление репрессий. Так обычно и бывает при агониях диктатур. "Кроме мордобития-никаких чудес", - как пел Высоцкий.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]