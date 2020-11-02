Правозащитники: в списке задержанных 1 ноября более 300 человек
Задержания на воскресной акции Деды первого ноября
Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список здесь.
Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:
+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
+375 17 377 55 40.
Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna
08:36 02/11/2020
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