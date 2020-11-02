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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Правозащитники: в списке задержанных 1 ноября более 300 человек

Задержания на воскресной акции Деды первого ноября


Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список здесь.

Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

 

+375 44 734 45 51

+375 29 835 94 49

+375 17 377 55 40.

Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna
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