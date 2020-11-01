Фотофакт: Найдите "агрессивную толпу"
Агитпроп настойчиво твердит про радикализацию протестов. Но сегодняшний марш отчетливо показал, какая сторона не может сдерживать злобу, агрессию и страх. А кто спокоен и бесстрашен.
Силовики сегодня очень старались. Новый министр и новый глава минского ГУВД должны были себя показать. Но они все равно не знают, что делать с белорусами, которые уже не дарят им цветы, но совсем не боятся.
Люди специально не уходили и демонстративно не нападали. Зомби в касках прятали глаза.
Вот кто прячется за брониками и щитками. Вот кому страшно. Потому что сила духа и убежденность в своей правоте, в том, что ты на стороне добра сильнее любого оружия. И они не знают, что с этим делать, как с этим справиться.
"Стреляй!" -- говорит белорус "зомби в каске", который направил на него оружие. "Стреляй!" -- и распахивает куртку.
Или вот еще один "агрессивный белорус" - встал прямо по пути движения колонны спецтехники. Встал как живая мишень -- "Стреляйте!"
Власть делает все возможное и невозможное, чтобы запугать белорусов. Сегодня старались особенно. Но... Вот видео из маршрутного автобуса, в котором протестующие разъезжаются по домам, чтобы завтра, послезавтра, в следующе воскресенье вновь идти против вооруженных до зубов зомби, которые просто не умеют подумать, кого и от кого защищают.
"Белорусский партизан"
21:23 01/11/2020
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