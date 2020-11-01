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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Фотофакт: Найдите "агрессивную толпу"

Агитпроп настойчиво твердит про радикализацию протестов. Но сегодняшний марш отчетливо показал, какая сторона не может сдерживать злобу, агрессию и страх. А кто спокоен и бесстрашен.

Фотофакт: Найдите "агрессивную толпу"

Силовики сегодня очень старались. Новый министр и новый глава минского ГУВД должны были себя показать. Но они все равно не знают, что делать с белорусами, которые уже не дарят им цветы, но совсем не боятся.

 
Люди специально не уходили и демонстративно не нападали. Зомби в касках прятали глаза.


Вот кто прячется за брониками и щитками. Вот кому страшно. Потому что сила духа и убежденность в своей правоте, в том, что ты на стороне добра сильнее любого оружия. И они не знают, что с этим делать, как с этим справиться.  

"Стреляй!" -- говорит белорус "зомби в каске", который направил на него оружие. "Стреляй!" -- и распахивает куртку.   


Или вот еще один "агрессивный белорус" - встал прямо по пути движения колонны спецтехники. Встал как живая мишень -- "Стреляйте!" 


Власть делает все возможное и невозможное, чтобы запугать белорусов. Сегодня старались особенно. Но... Вот видео из маршрутного автобуса, в котором протестующие разъезжаются по домам, чтобы завтра, послезавтра, в следующе воскресенье вновь идти против вооруженных до зубов зомби, которые просто не умеют подумать, кого и от кого защищают. 
"Белорусский партизан"
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