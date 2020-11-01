На выборах в Грузии победила партия теневого руководителя страны

Протесты в Тбилиси 1 ноября / Эхо Кавказа





Согласно экзит-пулам, правящая партия "Грузинская мечта" получила 41% голосов, но позже власти заявили о 48%. Это различие принципиально, потому что в первом случае партия не сможет сформировать правительство без коалиций, а с более высокими результатами она сможет быть монополистом и дальше, передает "Еврорадио"





— Это были не выборы, это была война. Мы планируем выступить против присвоения власти «Грузинской мечтой», — заявил один из лидеров созданного Михаилом Саакашвили "Единого национального движения" Ника Мелиа.





Днем 1 ноября митингующие начали собираться в Тбилиси и некоторых других городах Грузии. Они призывают к новым выборам.





Так, днем перекрыт проспект Руставели — главная улица Тбилиси. Возле здания парламента собралось много людей. Присутствуют лидеры практически всех оппозиционных партий, а бывший президент Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено уголовное дело, уже заявил о готовности вернуться в страну.





— С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов, — заявила на митинге оппозиционер Саламе Самадашвили.