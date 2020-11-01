Правозащитники: в списках задержанных сегодня больше 85 фамилий

В Минске сегодня проходит очередная воскресная акция протеста, которая сопровождается задержаниями. Задержания начались еще на проспекте Независимости и продолжаются на протяжении всего маршрута следования людей.





Среди задержанных значатся в том числе и журналисты. Это три корреспондента газеты «Новы Час» — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило. Дмитриев при задержании был избит, сообщает БАЖ. Дмитриев сейчас находится в Партизанском РУВД. Зенькович и Трусило доставлены в Октябрьское РУВД, здесь же находится оператор телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан, на него составляют протокол, сообщает БАЖ.





Около 14.00 на бульваре Толбухина задерживали журналиста ТАСС Юрия Шамшура.





— Подошли омоновцы, пригласили в бусик, отвезли на Калинина. Я попросил позвонить в редакцию, командир с кем-то связывался, выяснял мои данные. В итоге завезли за «1000 мелочей», извинились и отпустили, — рассказал Шамшур TUT.BY.



