Задержания анархистов: плюс Николай Дедок

Показательно, что сегодня утром Николай Дедок успел публично прокомментировать задержание своих единомышленников за поджоги зданий в Жлобине и Солигорске.

"Вчера стало известно, что ночью 29 октября на беларуско-украинской границе задержана группа анархистов: 4 человека, якобы с оружием. Подробности долго были туманны и противоречивы, и сейчас ситуация ясна только из сообщений мусоров и видеозаписей показаний самих анархистов. Что характерно, мусора не дают никакой информации родственником, зато охотно делятся материалами с анонимными помоечными телеграм-каналами.





Исходя из того, что видим сейчас ( видео показал канал ОНТ ), ситуация вырисовывается следующая. Четыре участника анархистского движения, все родом из Беларуси, увидев, что тут происходит революция, решили её поддержать путём проведения акций прямого действия. Купили экипировку, вооружились и нелегалом перешли беларускую границу со стороны Украины. Три недели жили в лесу и партизанили, проведя как минимум три акции: поджог комитета судебных экспертиз и прокуратуры в Солигорске а также поджог здания ГАИ в Мозыре. Когда они возвращались (опять же, лесами) на территорию Украины, их задержал погранотряд.





Видео допроса Олиневича, судя по всему — с погранпункта. Дубовского — из КГБ. Сразу обращает на себя внимание, что парни (как минимум, двое), дают показания и рассказывают всё как было. Почему так? Похоже, это заранее оговорённая тактика. Все четверо - уже не мальчики (самый молодой - Резанович, ему 30, самый старший — Олиневич, ему 37) и прекрасно понимают ответственность за сделанное. Думаю, цель такой тактики, во-первых, избежать ненужных пыток при выбивании показаний, во-вторых — прямо заявить о себе обществу как об анархистах-партизанах и сторонниках прямого действия. Да и согласитесь, если тебя взяли в лесу с пистолетом и гранатой, при попытке нелегально перейти границу, довольно странно говорить, что ты ехал повидать маму и просто заблудился.





А может это провокаторы?





Всех четверых я знаю лично. Это достойные и убежденные парни, очень неглупые, определившиеся со своим путём в жизни. Трое из четверых ранее отсидели за участие в анархистском движении, Дубовский же 10 лет находился в розыске, избежав задержания ФСБшниками в Москве в ноябре 2010-го (привет всем, кто продолжает кукарекать о всесилии и всемогуществе спецслужб). Ни о каком провокаторстве или служении спецслужбам не может быть и речи. Это парни, которые твёрдо верят в иллегалистские способы борьбы с режимом. Вы можете соглашаться или не соглашаться с такой тактикой, но, пожалуй а, не стройте конспирологических версий о чьем-то "следе", "сценарии" или "провокаторах", которые нужны режиму чтобы что-то там оправдать, написал Николай Дедок.





По его мнению, абсолютнейшим лицемерием со стороны правоохранителей является то, что парням вешают статью "терроризм". Санкция статьи — вплоть до расстрела. "С точки зрения закона и права, то что делали анархисты, это порча имущества и саботаж, но никак не терроризм. Они никого не убили и даже не ранили", -- написал Дедок.