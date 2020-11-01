Некоторые протестующие все-таки дошли до Куропат, несмотря на разгоны силовиков

Протестующие, которые сегодня собрались в Минске, планировали дойти на урочища Куропаты. Но митингующих разгоняли и задерживали на протяжении всего их маршрута. Активные задержания были в том числе в районе улицы Мирошниченко, а также в районе в районе ТРЦ Expobel. Но несмотря на разгоны некоторым удалось дойти до урочища, люди провели здесь митинг-реквием.

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