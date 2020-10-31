+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Десятки гродненцев задержали на марше в поддержку «Гродно Азот»

Несколько десятков человек силовики задержали 31 октября, как только начался марш в поддержку бастующих работников «Гродно Азот». Не меньше сотни силовиков на двух военных машинах и автобусе и два автозака приехали на 200 человек, которые собрались возле автовокзала. Также 31 октября прошел автопробег «За Беларусь».


Две сотни гродненцев собрались около 15.00 31 октября возле автовокзала в Гродно. Здесь было запланировано начало марша в поддержку «Гродно Азот». Люди стояли без символики и лозунгов. Приехал автобус с силовиками и автозак, пишет Hrodna.life

До этого на автовокзале играли патриотические песни и стоял автозак. По-белорусски звучали обращения к гродненцам с призывами не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.

Когда люди около 15.40 выдвинулись группми маршем в сторону "Гродно Азот", начались задержания. Силовики приехали в двух военных автомобилях, автобусе. Приехал еще один автозак. Перекрыли проспект. Люди побежали по дворам, силовики шли за ними.

"Они дружной толпой ломились в подъезд, потом ушли. Рядом гуляла семья с ребенком, просто тихий осенний дворик, по которому бегает вооруженная толпа", - написали читатели Hrodna.life.

Спустя 15 минут силовики вернулись в спецтранспорт и уехали.

- «Марш» был рассредоточен сотрудниками органов правопорядка, не успев начаться. Задержаны несколько десятков человек, в отношении них начат административный процесс. Стоит отметить, что среди участников «марша» не было ни одного бастующего сотрудника ОАО «Гродно Азот». Большинство участников несанкционированного мероприятия – приезжие. В том числе граждане, которые неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске и других городах Беларуси. Среди них и блогерша, которая специально приехала в Гродно из столицы на такси вести стрим с целью воздействия на людей, которые могли бы участвовать в «марше». Но одетой специально для картинки в разукрашенное бело-красно-белое платье гражданке не удалось достичь своей цели. Кстати, в Гродно блогерша приехала, оставив в столице двухлетнюю дочь и мужа, - прокомментировал представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко "Гродненской правде". 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]