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В Минске силовики сделали предупредительный выстрел и, предположительно, применили светошумовые гранаты

В Минске силовики сегодня на акции протеста совершили предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщают читатели TUT.BY. Позже эту информацию РИА «Новости» подтвердили в минской милиции.

 

Сообщается, что выстрелы были совершены «для пресечения нарушения закона».

Позже около 15.30 очевидцы сообщили, что на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника силовики применили, предположительно, светошумовую гранату. Сюда приехало много автозаков. 

Около 16.10 очевидцы сообщили, что слышали несколько громких хлопков рядом с улицей Мирошниченко. Эту информацию пока не удалось подтвердить. На несанкционированном мероприятии в Минске задержаны несколько человек, сообщила Интерфаксу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. 

По данным на 15.50 лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», в Минске и Гродно были задержаны около 30 человек.
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