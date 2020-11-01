В Минске силовики сделали предупредительный выстрел и, предположительно, применили светошумовые гранаты
В Минске силовики сегодня на акции протеста совершили предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщают читатели TUT.BY. Позже эту информацию РИА «Новости» подтвердили в минской милиции.
Сообщается, что выстрелы были совершены «для пресечения нарушения закона».
Позже около 15.30 очевидцы сообщили, что на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника силовики применили, предположительно, светошумовую гранату. Сюда приехало много автозаков.
Около 16.10 очевидцы сообщили, что слышали несколько громких хлопков рядом с улицей Мирошниченко. Эту информацию пока не удалось подтвердить. На несанкционированном мероприятии в Минске задержаны несколько человек, сообщила Интерфаксу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По данным на 15.50 лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», в Минске и Гродно были задержаны около 30 человек.
16:09 01/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение