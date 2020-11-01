



Сообщается, что выстрелы были совершены «для пресечения нарушения закона».





Позже около 15.30 очевидцы сообщили, что на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника силовики применили, предположительно, светошумовую гранату. Сюда приехало много автозаков.





Около 16.10 очевидцы сообщили, что слышали несколько громких хлопков рядом с улицей Мирошниченко. Эту информацию пока не удалось подтвердить. На несанкционированном мероприятии в Минске задержаны несколько человек, сообщила Интерфаксу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





По данным на 15.50 лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», в Минске и Гродно были задержаны около 30 человек.