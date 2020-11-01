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Дмитриев: «К Новому году будет совершенно понятно, на чьей стороне общественное превосходство»

Экс-кандидат в президенты о том, как Россия может потерять белорусский народ.


Андрей Дмитриев считает, что уровень вмешательства российских властей во внутренние дела Беларуси очень высокий.

— Не в том смысле, что Москва как-то сильно вкладывается в белорусский режим, а в том смысле, что сейчас многие вокруг Лукашенко продолжают его поддерживать, считая, что его поддерживает Москва, — заявил экс-кандидат в президенты Беларуси в интервью каналу «Дождь».

Он сообщил, что приехал в Москву, чтобы встретиться с представителями российских властей, в том числе МИДа, и объяснить им, почему они встали не на ту сторону.

— Сегодня в Беларуси нет никаких цветных революций, нет никакой террористической угрозы. И если Россия хочет остаться другом Беларуси, нужно вставать на сторону белорусского народа, а не на сторону Лукашенко, нужно поддерживать белорусский народ. Если стать на сторону Лукашенко, то белорусский народ будет потерян, — уверен Дмитриев.


По его прогнозам, к Новому году ситуация в Беларуси может проясниться.

— Мы все пытаемся сдвинуть одного человека с места, чтобы страна пошла вперед. Он (Лукашенко) сказал, что он «на излете президентской жизни», но у нас есть опыт большого количества обмана с его стороны.

Если мы продолжим в таком духе, как сейчас, когда все идет по нарастающей, к Новому году будет совершенно понятно, на чьей стороне общественное превосходство.

А сколько времени еще займет достижение главной цели, никто не знает, впервые за 26 лет никто не знает, что будет дальше – ни власть, ни оппозиция. Более того, и вне страны никто этого не знает. Это абсолютная история с открытым финалом. И в этом наша сила, — отметил политик.
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