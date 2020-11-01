Марш против террора: что происходит в Беларуси в воскресенье 1 ноября

13.15. У Академии наук притаились синие бусы, «Рубежи» и водометы подъехали к парку Челюскинцев, около Куропат также стоят микроавтобусы силовиков, пішет телеграм-канал «Кулуары Kyky».

12.50. Закрыты станции метро Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская.

12.40. С проспекта Независимости в сторону улицы Волгоградской повернули автозаки и микроавтобусы. Большая колонна техники и водомет направились на улицу Калиновского.











12.30. Сообщается о проблемах с доступом в Сеть через мобильную связь в Минске. Проблемы, по данным Telegram-каналов, начались около полудня. На запрос Tut.by в МТС ответили: "В Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов".





12.00. Ворота центрального входа в парк Челюскинцев в Минске закрыли на замок. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на снимок, присланный читателем. В этом районе намечался сбор участников "Марша против террора" в Куропаты. Также закрыты и некоторые станции метрополитена в центре Минска. Руководство метрополитена объясняет это необходимостью "обеспечить безопасность пассажиров".





11.50. Белорусские силовики с утра стягивают в Минск спецтехнику. На центральных площадях столицы оборудуют ограждения.









11.40. Оппозиция Беларуси запланировала на 1 ноября новую протестную акцию - "Дзяды. Марш против террора". По информации, опубликованной в Telegram-каналах Hexta Live и "Беларусь головного мозга", воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты. "Это место - символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации. Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришел черед пройти этот путь и нам. И показать, что никто не забыт, ничто не забыто", - говорится в публикации каналов. Дзяды - день памяти предков - отмечается в Беларуси 2 ноября, передает . Оппозиция Беларуси запланировала на 1 ноября новую протестную акцию - "Дзяды. Марш против террора". По информации, опубликованной в Telegram-каналах Hexta Live и "Беларусь головного мозга", воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты. "Это место - символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации. Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришел черед пройти этот путь и нам. И показать, что никто не забыт, ничто не забыто", - говорится в публикации каналов. Дзяды - день памяти предков - отмечается в Беларуси 2 ноября, передает "Немецкая волна"





11.30. Поток автомобилей между Беларусью и Литвой сократился в 2-3 раза после закрытия границы с белорусской стороны, сообщает агентство BNS со ссылкой на литовскую погранслужбу. По ее сведениям, границу в основном пересекают белорусы.





Ранее сообщалось, что с 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах. Как сообщил Госпогранкомитет РБ, это сделано в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.





11.00. Издания "БелГазета", "Комсомольская правда в Беларуси", "Народная воля" и "Свободные новости плюс", неоднократно освещавшие акции протеста в Беларуси, не вошли в подписной каталог "Белпочты" на первое полугодие 2021 года, сообщает агентство БелаПАН. Государственная типография "Белорусский дом печати" прекратила печатать эти издания в конце августа, а "Белпочта" и "Белсоюзпечать" перестали распространять их по подписке и в розницу. "БелГазета" и "Свободные новости плюс" выходят в электронном формате, два других издания печатают в Московской области и распространяют через редакцию или крупные магазины.





10.05. Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил на Всемирном конгрессе белорусов, проходящем в режиме онлайн. По мнению экс-дипломата, любой демократический президент республики будет вынужден проводить "политику особых отношений" с Россией. "У президента Цепкало, президента Тихановской, президента Бабарико эти особые отношения будут совсем другими. Они будут более честные, прагматичные", - подчеркнул Лещеня.