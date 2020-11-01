



Ясно, что это никакой не диалог. Но "отчеты о проделанной работе", которыми делятся чиновники, позволяют понять ход мыслей правящего клана по поводу грядущей конституционной реформы.





Так, на сайте Гродненского облисполкома размещена информация о предложениях этого региона.





"Что касается промежуточных результатов работы площадки по конституционному строительству, то уже есть предложения, которые будут оформлены и направлены от области для обсуждения на более высоком уровне. Все участники площадки согласны с тем, что наше государство должно стать президентско-парламентской республикой", - заявил председатель областного исполкома Владимир Караник.





Он добавил, что необходимо усиливать роль парламента в решении определенных вопросов и влиянии на жизнь нашей страны. "Основная задача в этом направлении – не допустить перекосов и сделать сильной систему противовесов", - сказал Караник.





На диалоговой площадке обсуждались также перспективы введения в Беларуси такой должности, как уполномоченный по правам человека, отмены смертной казни. "Мнения участников дискуссии по поводу высшей меры наказания разделились. Кто-то поддержал отмену смертной казни, кто-то, наоборот, настаивал на ее сохранении. Все предложения и критические замечания, поступившие в ходе дискуссии, будут консолидированы и найдут отражение в письменной форме", - проинформировали в облисполкоме.





Сообщается, что в дискуссии участвовали "представители органов власти, правоохранительного блока, общественных объединений, гражданского общества".





Вся эта имитация диалога смешна, когда не выполняется даже та Конституция, которая есть.



