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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Имитация диалога: в Гродно чиновники, правоохранители кто-то еще выступили за переход к президентско-парламентской республике

Имитация общественного диалога в Беларуси идет полным ходом. В то время когда основные оппоненты власти либо в СИЗО, либо за границей из-за перспективы оказаться в тех же СИЗО, власть создала некие "диалоговые площадки".


Ясно, что это никакой не диалог. Но "отчеты о проделанной работе", которыми делятся чиновники, позволяют понять ход мыслей правящего клана по поводу грядущей конституционной реформы. 

Так, на сайте Гродненского облисполкома размещена информация о предложениях этого региона. 

"Что касается промежуточных результатов работы площадки по конституционному строительству, то уже есть предложения, которые будут оформлены и направлены от области для обсуждения на более высоком уровне. Все участники площадки согласны с тем, что наше государство должно стать президентско-парламентской республикой", - заявил председатель областного исполкома Владимир Караник. 

Он добавил, что необходимо усиливать роль парламента в решении определенных вопросов и влиянии на жизнь нашей страны. "Основная задача в этом направлении – не допустить перекосов и сделать сильной систему противовесов", - сказал Караник. 

На диалоговой площадке обсуждались также перспективы введения в Беларуси такой должности, как уполномоченный по правам человека, отмены смертной казни. "Мнения участников дискуссии по поводу высшей меры наказания разделились. Кто-то поддержал отмену смертной казни, кто-то, наоборот, настаивал на ее сохранении. Все предложения и критические замечания, поступившие в ходе дискуссии, будут консолидированы и найдут отражение в письменной форме", - проинформировали в облисполкоме.

Сообщается, что в дискуссии участвовали "представители органов власти, правоохранительного блока, общественных объединений, гражданского общества".

Вся эта имитация диалога смешна, когда не выполняется даже та Конституция, которая есть.
"Белорусский партизан"
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