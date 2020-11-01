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Еще одна иллюзия народной поддержки. Зачем Лукашенко пытается реанимировать «дружинников»

"Дружинники" - это одна из идеологических соломинок, которые Лукашенко сам придумывает и сам же за них хватается.


Лукашенко озвучил очередную угрозу в адрес протестующих - о создании "дружин", которые должны помогать милиции обуздывать вышедших на улицы. Многие восприняли заявление как тревожное, так как допускают, что Лукашенко может дать приказ на массовые репрессии не административного характера, а на уровне физической расправы наемниками. Другие призывают не обращать на это внимания, так как угроз было немало и раньше, но многие из них далеки от реальности, пишет в своем блоге на "Свободе" публицист и писатель Северин Квятковский.

"Дружинники" как одна из иллюзий народной поддержки

Слово "дружинники" для поколения тех людей, которые помнят СССР, вызывают ассоциацию с советскими же дружинниками — людьми с красными повязками на рукавах, которые под давлением парткомов вынуждены были патрулировать улицы по вечерам. Принцип формирования "дружин «был привычен для того времени — "добровольно-принудительный". Ни прав, ни специальной подготовки те дружинники не имели, и единственное, что могли сделать, столкнувшись с преступником — это вызвать милицию.

Некоторые в соцсетях сравнили идею новых "дружинников" с штурмовыми батальонами времен Гитлера. Это явное преувеличение, ведь гитлеровцы, как правило, были идейными фанатиками, а какая идея может быть у фанатика Лукашенко? За чарку и шкварку рисковать здоровьем, а то и жизнью? Это вряд ли.
 
Мне ближе всего вариант с ГУБОПиКом: милиционеры в штатском с балаклавами на головах и дубинками в руках. Чем не дружинники? Подбрасываешь желающим "подхалтурить" после основной работы — побегать по дворам, половить музыкантов или тех, кто вешает белые и красные ленты. Только, кажется, у них и так «сверхурочных» хватает.

Также я встречал мысль, что Лукашенко хочет столкнуть людей, искусственно разжечь конфликт внутри общества. Так есть же ветераны спецназа, целая общественная организация. Только свисни - кто-то да откликнется. Для этого не нужно озвучивать на всю страну рутинную работу в деле управления провокациями.

И тем более маловероятна версия о том, что Лукашенко не доверяет МВД, поэтому решил создать свою параллельную структуру. А где гарантия, что "дружинники" не начнут сразу же защищать людей от милиции?

Полагаю, Лукашенко озвучил идею с дружинниками потому, что хочет и после своего ухода из президентства видеть себя народным лидером.

Для Лукашенко важна иллюзия своей народности и соответствующей поддержки широких слоев общества.

Лукашенко борется с ходом времени

Поэтому и фантазировал Лукашенко перед камерами телевизионщиков о чуть ли не очереди с просьбами создать "народные дружины". Это уже не игра на публику, это игра на самого себя. Потом по телевизору пересмотреть собственное выступление и покачивать головой, поддакивая: ага, именно, так и есть.

В 1994-м Лукашенко пережил чрезвычайную эйфорию, он и правда был народным президентом. Более 80% от более 60% из тех, кто пришли на выборы во втором туре — это свыше 55% от общего числа избирателей. Чистая победа.

Но за четверть века изменилась генерация. Многие из тех, кто голосовал за Лукашенко в 1994-м, уже ушли из жизни. А остальные - такие же пенсионеры, как и Лукашенко.

Фактически Лукашенко сейчас ценой страданий белорусов пытается вести борьбу со временем, имитируя ситуацию, "как тогда".

Человек с чрезвычайно раздутой гордыней очень хочет остаться в истории позитивным (как он себе представляет позитив) героем. Смелым, решительным, строгим, но справедливым — «батькой».


"Дружинники" - это одна из идеологических соломинок, которые Лукашенко сам придумывает и сам же за них хватается.

Психика выкручивается: ищет внешние причины поражения

Лукашенко постоянно придумывает причины, почему народ не с ним. Здесь и "западные кукловоды", и "угроза НАТО отобрать Гродненщину", а затем и "всю Беларусь". Тут и злонамеренный интернет то ли с телеграфами, то ли с телеграммами. Тут и зачинщики, которых, казалось, просто арестуй - и протест затухнет.

А протест нарастает.

На днях Лукашенко оговорился, назвав белорусский протест революцией.

Все идет не так, как виделось.

Боялся рабочих, а тут неожиданно для всех студенты вышли массово. И медики. Всех медиков не посадишь, больницы не закроешь. Тем более коронавирус. И так каждый день - что-то новое, неожиданное. И среди силовиков какое-то брожение, постоянно кто-то оттуда увольняется.

Психика обалдевшего от неограниченной власти человека, убежденного в собственном величии, истерично ищет оправдание ситуации, которая давно вышла из-под контроля.

Сколько угроз услышали белорусы от Лукашенко только с середины лета, когда на митинг Светланы Тихановской пришли более 50 тысяч человек! Не сосчитать.

А караван белорусской революции идет.

Может, и неспешно, зато неуклонно.
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