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Правозащитник: Отчисление протестующих студентов может иметь обратный эффект

Белорусские власти пошли на необдуманный шаг, прибегнув к увольнениям учителей и отчислениям студентов, принимавших участие в акциях протеста. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил правозащитник Андрей Бондаренко.




«К сожалению, политическая ситуация в Беларуси вошла в фазу непримиримого противостояния, в которой обе стороны начинают прибегать к крайне радикальным мерам», - отметил он.

Бондаренко убежден, что увольнения рабочих, учителей, врачей и отчисления студентов - это очень опасный и необдуманный шаг со стороны властей, который может превратиться в лавинообразную акцию неповиновения и коллапсу экономики.

«Власть решила ограничиться исключительно карательными мерами и, кажется, не понимает, что спонтанное запугивание силовыми методами после нескольких месяцев протеста, может возыметь обратный эффект», - убежден он.

Правозащитник акцентировал внимание на том, что консолидация общества произошла именно на стремлении противостоять насилию 9-11 августа. Бондаренко добавил, что «закручивание гаек» явно не работает и только еще больше расшатывает протестные настроения.

«Штаб Тихановской тоже не стремится к поиску диалога и предлагает протестующим исключительно дестабилизирующий сценарий протеста, который по факту приведет экономику и саму Тихановскую, в случае ее победы, к полному развалу, потере рынков, дефолту и откату страны на десятилетия назад. И это с учетом, что удастся сохранить полноценную независимость Беларуси. Заложниками в этой ситуации оказываются простые белорусы, которые, с одной стороны, выходят на мирные митинги против произвола и насилия, но с другой, совершенно не хотят утраты существующих социальных благ», - подытожил он.

Напомним: сперва Лукашенко заявил, что студентов, которые участвуют в протестах, нужно отчислить из вузов. По его словам, их надо отправить «кого в армию, а кого на улицу». Впоследствии появилась информация о том, что студентов, участвовавших в акциях протеста, стали отчислять.

Напомним, что штаб Тихановской, все-таки согласен на диалог. Но не в условиях СИЗО КГБ. Поэтому предлагает как условие начала диалога освобождение политзаключенных и остановку насилия. 
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