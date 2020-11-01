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Саакашвили не планирует становиться премьером Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не собирается становиться премьером Грузии.


Об этом он сказал в эфире телекомпании «Мтавари архи».

«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни», - сказал он.

Примечательно, что раньше представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» предложили кандидатуру Саакашвили на должность премьера. До этого Саакашвили говорил, что готов занять должность главы правительства всего на два года, «чтобы поставить Грузию на путь развития».

На прошедших вчера в Грузии местных выборах партия Саакашвили в ряде регионов заняла первое место. А в целом по стране -- второе, уступив только правящей партии "Грузинская мечта".  
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