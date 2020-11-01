Покинувшие Лукашенко чиновники: новый президент РБ будет удобней для России
Любой демократический президент Беларуси будет проводить политику особых отношений с Россией, заявил экс-посол республики в Словакии Игорь Лещеня на Всемирном конгрессе белорусов в субботу.
«Любой демократический президент Беларуси с учетом комплекса связей будет вынужден проводить политику особых отношений с Россией. Пусть он будет самый прозападный. Другое дело, что у президента Валерия Цепкало, президента Светланы Тихановской, президента Виктора Бабарико эти особые отношения будут совсем другими. Они будут более честные, прагматичные. Для самой России это будет удобнее», — считает Лещеня.
Другой бывший белорусский чиновник из управделами президента Анатолий Котов, уволившийся в августе из-за несогласия с действиями властей в отношении протестующих, выразил надежду на то, что у оппозиции «получится сформировать команду единомышленников, с которой Россия начнет разговаривать».
«Ставка на Лукашенко играет на то, что в белорусском обществе появятся антироссийские настроения. Сейчас белорусский протест такого характера не носит, но подобные настроения могут появиться», — предупреждает Котов.
По его словам, «порождения антироссийских настроений» в белорусской оппозиции не хотят и надеются иметь нормальные отношения со всеми соседями.
«Мое огромное пожелание, чтобы на Востоке нас услышали. Не нужно искать суперприятную, понятную фигуру для диалога. С обществом нужно строить диалог гораздо глубже, разнообразнее», — добавил он.
"Белорусский партизан"
09:04 01/11/2020
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